Возврат активов: коллекционные монеты и ювелирные изделия вновь выставили на аукцион

Компания по управлению возвращенными активами повторно выставила на торги коллекционные монеты и ювелирные изделия, со стартовой ценой лота в 67 339 496 тенге, передает NUR.KZ.

ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" сообщает о проведении повторных электронных торгов с повышением цены на веб-платформе E-Qazyna. Торги состоятся 30 июля 2025 года в 12:00.

На продажу выставлены коллекционные монеты и ювелирные изделия - 9 единиц. Общая стартовая цена лота составляет 67 339 496 тенге.

Для участия в торгах необходимо:

зарегистрироваться на платформе E-Qazyna;

внести гарантийный взнос;

подать заявку в установленные сроки.

Торги проводятся в онлайн-формате, что позволяет принимать участие из любой точки мира, отмечается в публикации.

Напомним, также вчера сообщалось, что на повторные торги выставлены ювелирные изделия.

На днях мы писали, что сразу пять участков повторно выставили на торги в Алматинской области.

Ранее мы писали, что возвращенный актив продали за 108 млн тенге в Астане.

К слову, украшения и часы за 214 млн тенге и украшения за 85 млн тенге уже продавали с аукциона.

Также мы рассказывали, что происходит с возвращенными активами в Казахстане, если их аукцион по продаже не состоялся.

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