Возврат активов: коллекционные монеты и ювелирные изделия вновь выставили на аукцион
Опубликовано:
Компания по управлению возвращенными активами повторно выставила на торги коллекционные монеты и ювелирные изделия, со стартовой ценой лота в 67 339 496 тенге, передает NUR.KZ.
ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" сообщает о проведении повторных электронных торгов с повышением цены на веб-платформе E-Qazyna. Торги состоятся 30 июля 2025 года в 12:00.
На продажу выставлены коллекционные монеты и ювелирные изделия - 9 единиц. Общая стартовая цена лота составляет 67 339 496 тенге.
Для участия в торгах необходимо:
- зарегистрироваться на платформе E-Qazyna;
- внести гарантийный взнос;
- подать заявку в установленные сроки.
Торги проводятся в онлайн-формате, что позволяет принимать участие из любой точки мира, отмечается в публикации.
Напомним, также вчера сообщалось, что на повторные торги выставлены ювелирные изделия.
На днях мы писали, что сразу пять участков повторно выставили на торги в Алматинской области.
Ранее мы писали, что возвращенный актив продали за 108 млн тенге в Астане.
К слову, украшения и часы за 214 млн тенге и украшения за 85 млн тенге уже продавали с аукциона.
Также мы рассказывали, что происходит с возвращенными активами в Казахстане, если их аукцион по продаже не состоялся.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2264346-vozvrat-aktivov-kollekcionnye-monety-i-yuvelirnye-izdeliya-vnov-vystavili-na-aukcion/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах