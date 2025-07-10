Возврат активов: десятки ювелирных изделий повторно выставили на торги
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ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" заявила, что на повторные торги выставлены ювелирные изделия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.
Торги с повышением цены на веб-платформе E-Qazyna состоятся 24 июля 2025 года в 12:00.
На продажу выставлены 56 ювелирных изделий, отмечается в сообщении.
"Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе E-Qazyna, внести гарантийный взнос и подать заявку в установленные сроки. Торги проходят в онлайн-формате, что позволяет принимать участие из любой точки мира", - сообщили в компании.
На днях мы писали, что сразу пять участков повторно выставили на торги в Алматинской области.
Ранее мы писали, что возвращенный актив продали за 108 млн тенге в Астане.
К слову, украшения и часы за 214 млн тенге и украшения за 85 млн тенге уже продавали с аукциона.
Также мы рассказывали, что происходит с возвращенными активами в Казахстане, если их аукцион по продаже не состоялся.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2264037-vozvrat-aktivov-desyatki-yuvelirnyh-izdeliy-povtorno-vystavili-na-torgi/
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