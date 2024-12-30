Что происходит с возвращенными активами в Казахстане, если их аукцион по продаже не состоялся

В пресс-службе Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов раскрыли подробности о механизме их продажи, передает корреспондент NUR.KZ.

Как пояснили в комиссии, непосредственно продает и получает доход от управления возвращенными активами ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" (КУВА). Все средства она направляет в Специальный государственный фонд. Далее комиссия принимает решение, на какие социальные объекты направить это финансирование.

С начала 2024 года Комиссией по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов одобрены меры по возврату активов на сумму порядка триллиона тенге. С июля 2024 по 27 декабря КУВА перечислила в Спецгосфонд 13,063 миллиарда тенге, общая сумма зачисленных в него средств составляет 220 миллиардов тенге.

Корреспондент NUR.KZ запросил информацию, на что именно в 2025 году направят эти средства, но пока не получил ответа.

Доход с них получают несколькими способами. В первую очередь - при помощи продажи активов. То, что находится в Казахстане, выставляют на аукцион на электронной торговой площадке.

Если аукцион не состоялся, его организуют повторно. Количество аукционов не ограничено, и процедура повторяется до тех пор, пока актив не будет успешно реализован. При повторных аукционах его стоимость может снижаться. В этом году продано 9 активов на сумму 12,6 млрд тенге.

Как реализуется имущество за рубежом, в пресс-службе не разъяснили, уточнив лишь, что "используется подход, соответствующий законодательству и практикам тех стран, где активы расположены". В этом году за границей продано два автомобиля в Объединенных Арабских Эмиратах и три объекта недвижимости в Турции, что принесло в общей сложности 4,4 миллиарда тенге.

Помимо продажи, КУВА получает доход с активов - жилой и коммерческой недвижимости, доли участия в уставных капиталах юрлиц, земельных участков, автомобилей, ювелирных украшений и так далее - несколькими способами.

Эти способы также используют, если имущество не продается на аукционах. Согласно приказу министра финансов РК от 5 октября 2023 года № 1061, компания может сдавать недвижимость в аренду. Таким образом получен доход на 283,7 миллиона тенге. За какой именно период, в компании не уточнили.

Управляющая компания также может передавать активы в доверительное управление и получать доход и от дивидендов дочерних компаний. Самостоятельно она на 100% управляет долями в ТОО "Жаркент Су", ТОО "Тулпар", ТОО "Duman Service Menedgment" и ТОО "Центр оптово-розничной торговли". На 27 декабря получены дивиденды в размере 229,4 миллиона тенге.

"Помимо продажи активов, управляющая компания генерирует доход через аренду, дивиденды от дочерних компаний, доверительное управление и самостоятельное управление различными объектами, что позволяет обеспечивать стабильные денежные потоки для Специального государственного фонда.

Средства, поступающие от управления активами, строго направляются в фонд в соответствии с установленными правилами", - пояснили в пресс-службе КУВА.

Напомним, 12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Подписан был также ряд сопутствующих законов.

В сентябре 2023 года стало известно, что правительство постановило создать ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

Предметами деятельности товарищества были определены управление, обеспечение сохранности, реализацию активов, возвращенных в порядке, установленном законом РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами страны.

В октябре президент Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, где озвучил конкретные поручения.

В конце ноября бывший премьер-министр Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в сенате, рассказал о суммах, которые удалось вернуть в процессе работы комиссии по возврату активов.

На тот момент, по данным спикера, государству было возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге уже и в пути находилось порядка 600 млн долларов из-за рубежа.

Уже в декабре экс-министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса рассказал, как возвращают ранее выведенные незаконно из страны активы. При этом акцентировав внимание на том, что возврат производится добровольно.