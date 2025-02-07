Возвращенный актив продали за 108 млн тенге в Астане

В Астане было продано с аукциона нежилое встроенное помещение, которое является возвращенным активом. Помещение продали за 108 млн тенге, передает NUR.KZ.

В Компании по управлению возвращенными активами сообщают, что торги состоялись на электронной платформе E-Qazyna. В ходе аукциона был успешно продан возвращенный актив - встроенное нежилое помещение, расположенное в Астане.

Объект был реализован за 108 461 438 тенге с НДС.

Проданное помещение. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

"Данная сделка подтверждает высокий интерес инвесторов к недвижимости Астаны и демонстрирует рыночный потенциал таких активов.

Все вырученные средства будут направлены в Специальный государственный фонд, где они будут использованы для поддержки экономического развития Казахстана и реализации важных социальных объектов", - говорится в сообщении Компании.

Проданное помещение. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

В описании к лоту говорится, что встроенное помещение площадью 121 м² расположено в районе Нура на первом этаже в 14-этажном ЖК.

Его оценочная стоимость составляет 84 584 305 тенге.

Торги состоялись 5 февраля 2025 года, говорится в описании к лоту.

Ранее сообщалось, что семь возвращенных активов, расположенных в Алматы и Астане, продали на торгах.

Проданное помещение. Фото: e-auction.e-qazyna.kz