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    Финансы

      Насколько дороже стало готовить еду дома в Казахстане

      Опубликовано:

      Продукты и деньги.
      Деньги и продукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Готовка еды дома вместо посещения общепита обычно позволяет сэкономить деньги. Однако ингредиенты дорожают, а значит – растут и расходы граждан. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Стоимость домашнего приготовления еды в Казахстане выросла из-за ускорения инфляции, которая в июне 2025 года достигла 11,8% в годовом выражении.
      • Цены на простые завтраки (яичница, каша) выросли умеренно - на 3,4-6,3% за год, в то время как более сложные блюда подорожали значительно сильнее.
      • Стоимость ингредиентов для приготовления борща и бешбармака увеличилась на 27,7% и 28,3% соответственно, при этом наибольший рост цен наблюдался на овощи - до 77,4% на морковь.

      Стоимость продуктов питания растет ежегодно, что отражается на показателе инфляции. При этом этот процесс может быть обычным и иметь несущественные значения. Однако данные за июнь 2025 года показали, что инфляция снова ускорилась в Казахстане – цены выросли на 0,8% за месяц и сразу на 11,8% в годовом выражении.

      При этом в структуре товаров, по которым рассчитывается инфляция, сильно подорожали продукты питания: 0,9% за месяц и плюс 10,6% за год (9,6% было в мае по отношению к маю 2024 года).

      Соответственно, это отразилось и на стоимости блюд, которые обычно готовят казахстанцы дома.

      Как подорожал завтрак

      Утренний прием пищи обычно бывает двух вариантов:

      • яичница – для приготовления нужны яйца, растительное масло и соль (наиболее простой способ готовки);
      • каша – необходимы молоко, крупа (обычно овсяная или манная), сахар и соль.
      Инфляция завтрака в Казахстане
      (июнь 2025 г. к июню 2024 г.)
      Ингредиенты Яичница Каша
      Яйца -0,6%
      Подсолнечное масло 9,9%
      Соль 9,6% 9,6%
      Молоко 3,8%
      Овсяная крупа -2,2%
      Манная крупа 5,6%
      Сахар 2,3%
      Подорожание 6,3% 3,4-5,3%

      И если учитывать индекс цен на эти ингредиенты, согласно данным информационно-аналитической системы "Талдау", то стоимость этих блюд за год (июнь 2025 года к июню 2024 года) выросла на 6,3% для яичницы и от 3,4 до 5,3% для каши соответственно (в зависимости от вида).

      Получается, что завтрак не стал слишком дорогим. Однако более сложные блюда существенно выросли в цене.

      Инфляция борща и бешбармака

      Классический борщ и бешбармак на говяжьем бульоне – это самые простые варианты приготовления данных блюд. Однако, согласно данным статистики, они выросли в цене в среднем по стране намного сильнее, чем завтрак.

      Инфляция борща и бешбармака в Казахстане
      (июнь 2025 г. к июню 2024 г.)
      Ингредиенты Борщ Бешбармак
      Морковь 77,4% 77,4%
      Лук репчатый 70,3% 70,3%
      Картофель 50,7% 50,7%
      Капуста 19,7%
      Говядина 15,7%
      Соль 9,6% 9,6%
      Яйца -0,6% -0,6%
      Баранина 15,0%
      Мука -0,1% -0,1%
      Перец черный молотый 4,3% 4,3%
      Свекла 54,1%
      Сметана 3,0%
      Подорожание за год 27,7% 28,3%

      Например, если подсчитать индекс цен на ингредиенты для этих блюд, то выяснится следующее:

      • борщ – обходится на 27,7% дороже, чем в июне прошлого года;
      • бешбармак – подорожал на 28,3%.

      При этом наибольший рост цен был отмечен у овощей: морковь выросла в цене на 77,4%, лук – на 70,3%, а свекла и картофель прибавили 54,1% и 50,7% соответственно.

      Ранее сообщалось, что граждан, которым не хватает денег на еду, стало больше в Казахстане.

      В то же время, согласно сообщению эксперта, в стране не оказалось достаточных запасов в стабилизационных фондах, которые должны были помочь регулировать цены на некоторые виды продуктов питания.

      Также отмечалось, что в июне резко вырос прожиточный минимум.

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