Насколько дороже стало готовить еду дома в Казахстане

Готовка еды дома вместо посещения общепита обычно позволяет сэкономить деньги. Однако ингредиенты дорожают, а значит – растут и расходы граждан. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Стоимость домашнего приготовления еды в Казахстане выросла из-за ускорения инфляции, которая в июне 2025 года достигла 11,8% в годовом выражении.

Цены на простые завтраки (яичница, каша) выросли умеренно - на 3,4-6,3% за год, в то время как более сложные блюда подорожали значительно сильнее.

Стоимость ингредиентов для приготовления борща и бешбармака увеличилась на 27,7% и 28,3% соответственно, при этом наибольший рост цен наблюдался на овощи - до 77,4% на морковь.

Стоимость продуктов питания растет ежегодно, что отражается на показателе инфляции. При этом этот процесс может быть обычным и иметь несущественные значения. Однако данные за июнь 2025 года показали, что инфляция снова ускорилась в Казахстане – цены выросли на 0,8% за месяц и сразу на 11,8% в годовом выражении.

При этом в структуре товаров, по которым рассчитывается инфляция, сильно подорожали продукты питания: 0,9% за месяц и плюс 10,6% за год (9,6% было в мае по отношению к маю 2024 года).

Соответственно, это отразилось и на стоимости блюд, которые обычно готовят казахстанцы дома.

Как подорожал завтрак

Утренний прием пищи обычно бывает двух вариантов:

яичница – для приготовления нужны яйца, растительное масло и соль (наиболее простой способ готовки);

каша – необходимы молоко, крупа (обычно овсяная или манная), сахар и соль.

Инфляция завтрака в Казахстане

(июнь 2025 г. к июню 2024 г.) Ингредиенты Яичница Каша Яйца -0,6% – Подсолнечное масло 9,9% – Соль 9,6% 9,6% Молоко – 3,8% Овсяная крупа – -2,2% Манная крупа – 5,6% Сахар – 2,3% Подорожание 6,3% 3,4-5,3%

И если учитывать индекс цен на эти ингредиенты, согласно данным информационно-аналитической системы "Талдау", то стоимость этих блюд за год (июнь 2025 года к июню 2024 года) выросла на 6,3% для яичницы и от 3,4 до 5,3% для каши соответственно (в зависимости от вида).

Получается, что завтрак не стал слишком дорогим. Однако более сложные блюда существенно выросли в цене.

Инфляция борща и бешбармака

Классический борщ и бешбармак на говяжьем бульоне – это самые простые варианты приготовления данных блюд. Однако, согласно данным статистики, они выросли в цене в среднем по стране намного сильнее, чем завтрак.

Инфляция борща и бешбармака в Казахстане

(июнь 2025 г. к июню 2024 г.) Ингредиенты Борщ Бешбармак Морковь 77,4% 77,4% Лук репчатый 70,3% 70,3% Картофель 50,7% 50,7% Капуста 19,7% – Говядина 15,7% – Соль 9,6% 9,6% Яйца -0,6% -0,6% Баранина – 15,0% Мука -0,1% -0,1% Перец черный молотый 4,3% 4,3% Свекла 54,1% – Сметана 3,0% – Подорожание за год 27,7% 28,3%

Например, если подсчитать индекс цен на ингредиенты для этих блюд, то выяснится следующее:

борщ – обходится на 27,7% дороже, чем в июне прошлого года;

бешбармак – подорожал на 28,3%.

При этом наибольший рост цен был отмечен у овощей: морковь выросла в цене на 77,4%, лук – на 70,3%, а свекла и картофель прибавили 54,1% и 50,7% соответственно.

Ранее сообщалось, что граждан, которым не хватает денег на еду, стало больше в Казахстане.

В то же время, согласно сообщению эксперта, в стране не оказалось достаточных запасов в стабилизационных фондах, которые должны были помочь регулировать цены на некоторые виды продуктов питания.

Также отмечалось, что в июне резко вырос прожиточный минимум.