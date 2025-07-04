Насколько дороже стало готовить еду дома в Казахстане
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Готовка еды дома вместо посещения общепита обычно позволяет сэкономить деньги. Однако ингредиенты дорожают, а значит – растут и расходы граждан. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
- Стоимость домашнего приготовления еды в Казахстане выросла из-за ускорения инфляции, которая в июне 2025 года достигла 11,8% в годовом выражении.
- Цены на простые завтраки (яичница, каша) выросли умеренно - на 3,4-6,3% за год, в то время как более сложные блюда подорожали значительно сильнее.
- Стоимость ингредиентов для приготовления борща и бешбармака увеличилась на 27,7% и 28,3% соответственно, при этом наибольший рост цен наблюдался на овощи - до 77,4% на морковь.
Стоимость продуктов питания растет ежегодно, что отражается на показателе инфляции. При этом этот процесс может быть обычным и иметь несущественные значения. Однако данные за июнь 2025 года показали, что инфляция снова ускорилась в Казахстане – цены выросли на 0,8% за месяц и сразу на 11,8% в годовом выражении.
При этом в структуре товаров, по которым рассчитывается инфляция, сильно подорожали продукты питания: 0,9% за месяц и плюс 10,6% за год (9,6% было в мае по отношению к маю 2024 года).
Соответственно, это отразилось и на стоимости блюд, которые обычно готовят казахстанцы дома.
Как подорожал завтрак
Утренний прием пищи обычно бывает двух вариантов:
- яичница – для приготовления нужны яйца, растительное масло и соль (наиболее простой способ готовки);
- каша – необходимы молоко, крупа (обычно овсяная или манная), сахар и соль.
|Инфляция завтрака в Казахстане
(июнь 2025 г. к июню 2024 г.)
|Ингредиенты
|Яичница
|Каша
|Яйца
|-0,6%
|–
|Подсолнечное масло
|9,9%
|–
|Соль
|9,6%
|9,6%
|Молоко
|–
|3,8%
|Овсяная крупа
|–
|-2,2%
|Манная крупа
|–
|5,6%
|Сахар
|–
|2,3%
|Подорожание
|6,3%
|3,4-5,3%
И если учитывать индекс цен на эти ингредиенты, согласно данным информационно-аналитической системы "Талдау", то стоимость этих блюд за год (июнь 2025 года к июню 2024 года) выросла на 6,3% для яичницы и от 3,4 до 5,3% для каши соответственно (в зависимости от вида).
Получается, что завтрак не стал слишком дорогим. Однако более сложные блюда существенно выросли в цене.
Инфляция борща и бешбармака
Классический борщ и бешбармак на говяжьем бульоне – это самые простые варианты приготовления данных блюд. Однако, согласно данным статистики, они выросли в цене в среднем по стране намного сильнее, чем завтрак.
|Инфляция борща и бешбармака в Казахстане
(июнь 2025 г. к июню 2024 г.)
|Ингредиенты
|Борщ
|Бешбармак
|Морковь
|77,4%
|77,4%
|Лук репчатый
|70,3%
|70,3%
|Картофель
|50,7%
|50,7%
|Капуста
|19,7%
|–
|Говядина
|15,7%
|–
|Соль
|9,6%
|9,6%
|Яйца
|-0,6%
|-0,6%
|Баранина
|–
|15,0%
|Мука
|-0,1%
|-0,1%
|Перец черный молотый
|4,3%
|4,3%
|Свекла
|54,1%
|–
|Сметана
|3,0%
|–
|Подорожание за год
|27,7%
|28,3%
Например, если подсчитать индекс цен на ингредиенты для этих блюд, то выяснится следующее:
- борщ – обходится на 27,7% дороже, чем в июне прошлого года;
- бешбармак – подорожал на 28,3%.
При этом наибольший рост цен был отмечен у овощей: морковь выросла в цене на 77,4%, лук – на 70,3%, а свекла и картофель прибавили 54,1% и 50,7% соответственно.
Ранее сообщалось, что граждан, которым не хватает денег на еду, стало больше в Казахстане.
В то же время, согласно сообщению эксперта, в стране не оказалось достаточных запасов в стабилизационных фондах, которые должны были помочь регулировать цены на некоторые виды продуктов питания.
Также отмечалось, что в июне резко вырос прожиточный минимум.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2262147-naskolko-dorozhe-stalo-gotovit-edu-doma-v-kazahstane/
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