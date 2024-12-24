На что хватит средней зарплаты в Казахстане

Средней зарплаты размером 390 328 тенге в Казахстане может хватить в среднем на 145 килограммов говядины или на 263 килограмма мяса птицы. О покупательной способности граждан страны читайте на NUR.KZ.

По итогам 9 месяцев 2024 года средняя номинальная зарплата в Казахстане достигла 391 713 тенге. Это один из самых высоких показателей среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – больше платят только в России.

Однако реальный рост зарплат в Казахстане составил всего 2,9%. Это в разы меньше, чем в других странах ЕАЭС. При этом в некоторых сферах экономики средние оклады вообще растут медленнее, чем инфляция в стране, что приводит к падению их покупательной способности.

Тем не менее казахстанцы по-прежнему могут себе позволить больше, чем граждане некоторых других государств. Так, например, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), на одну среднюю зарплату, которая фиксировалась в третьем квартале 2024 года (390 328 тенге), в Казахстане можно купить сразу 145 килограммов говядины с костями.

С таким показателем страна обгоняет Армению (76 килограммов) и Кыргызстан (60 килограммов), но немного уступает России (147 килограммов) и заметно отстает от Беларуси (200 килограммов).

Овощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Зато Казахстан является абсолютным лидером по соотношению зарплат к рыбной продукции. На один средний оклад житель страны может купить сразу 275 килограммов живой или охлажденной рыбы. Это больше, чем в любой другой стране ЕАЭС: в России (263), в Беларуси (226), в Армении (100) и в Кыргызстане (97).

Что касается мяса птицы, то здесь Казахстан также занял "золотую середину" – 263 килограмма. Это больше, чем в Армении (177) и Кыргызстане (102), но меньше, чем в России (389) и Беларуси (365).

Похожая картина наблюдается и по другим продуктам. В Казахстане на одну зарплату можно купить по отдельности 747 десятков яиц (2 место), 77 килограммов твердого сыра (4 место), 981 литр молока (3 место) или 133 килограмма вареной колбасы (3 место).

Если обратить внимание на другие продукты, то можно отметить, что казахстанцы на одну зарплату могут купить больше всего хлеба из пшеничной муки высшего сорта – 1 009 килограммов (более 2 тыс. булок).

Аналогичная картина с некоторыми овощами. На одну зарплату по отдельности можно купить 2 293 килограмма картофеля, 3 435 килограммов репчатого лука или 2 328 килограммов моркови. Это больше, чем в любой другой стране ЕАЭС.

Таким образом, даже с учетом низкого роста реальных зарплат и постоянного лидерства по темпам инфляции, среднестатистический казахстанец может позволить себе достаточно большой набор продуктов.