Казахстан вошел в список стран с самым дешевым картофелем в мире

Картофель в Казахстане подорожал за год сразу на 74,4%. Однако даже с таким ростом цены на него являются одними из самых низких по сравнению с другими странами. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В январе и феврале казахстанцы столкнулись с резким ростом цен на картофель – в некоторых городах за килограмм корнеплода тогда просили не менее 400 тенге, и ценник уверенно двигался вверх.

Тогда неконтролируемого роста цен удалось избежать, в том числе и благодаря ряду жестких мер со стороны государства, вроде запрета на вывоз из страны картофеля.

Впрочем, корнеплод все равно продолжает дорожать. Согласно последним данным Бюро национальной статистики (БНС), сейчас он в среднем по Казахстану стоит на 74,4% дороже, чем год назад.

Интересно, что даже с таким значительным ростом цен Казахстан оказался в топ-10 стран с самым дешевым картофелем в мире, по данным портала Numbeo. Страна заняла 9 место со средним ценником в 275 тенге за килограмм.

В Содружестве независимых государств (СНГ) более низкие цены, чем в Казахстане, фиксируются только в Узбекистане (267 тенге) и Беларуси (232 тенге) – эти страны заняли 7 и 5 место в рейтинге соответственно.

Самый дешевый картофель в мире продается в Пакистане – всего за 196 тенге за килограмм в среднем, а вот самые высокие цены на корнеплод зафиксированы в Макао – 2 278 тенге.

Средние цены на картофель в мире

(на 23 апреля 2025 года) 1 Пакистан ₸196 2 Бангладеш ₸208 3 Индия ₸221 5 Беларусь ₸232 7 Узбекистан ₸267 9 Казахстан ₸275 10 Кыргызстан ₸290 14 Грузия ₸320 15 Украина ₸323 17 Азербайджан ₸342 23 Молдова ₸392 24 Армения ₸394 25 Россия ₸396 26 Таджикистан ₸397 124 Южная Корея ₸1 927 125 Барбадос ₸2 028 126 Макао (Китай) ₸2 278 По данным Numbeo

Примечательно, что указанный в мировом рейтинге казахстанский ценник несколько выше того, что зафиксировали отечественные аналитики. Согласно данным БНС, килограмм картофеля по состоянию на 15 апреля стоит в среднем 245 тенге.

Самый дорогой продается в Жезказгане (363 тенге), а самый дешевый – в Караганде (178 тенге). В Астане килограмм стоит 240 тенге, в Алматы – 271 тенге, а в Шымкенте – 260 тенге.

Средние цены на картофель в Казахстане

(на 15 апреля 2025 года) Казахстан ₸245 Астана ₸240 Алматы ₸271 Шымкент ₸260 Актау ₸270 Актобе ₸199 Атырау ₸284 Жезказган ₸363 Кокшетау ₸313 Караганда ₸178 Конаев ₸303 Костанай ₸210 Кызылорда ₸240 Уральск ₸193 Усть-Каменогорск ₸291 Павлодар ₸205 Петропавловск ₸183 Семей ₸261 Талдыкорган ₸285 Тараз ₸239 Туркестан ₸190 По данным Бюро национальной статистики

Напомним, в Казахстане дорожает не только картофель, но и многие другие овощи. О росте цен мы рассказывали здесь.

Также ранее стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился ценами на картофель в стране и обрушился с критикой на ответственных за этот вопрос чиновников.

Ранее мы рассказывали о продуктах, которые импортирует Казахстан, а также о том, как они влияют на инфляцию в стране.