Казахстан вошел в список стран с самым дешевым картофелем в мире

Картофель в Казахстане подорожал за год сразу на 74,4%. Однако даже с таким ростом цены на него являются одними из самых низких по сравнению с другими странами. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
В январе и феврале казахстанцы столкнулись с резким ростом цен на картофель – в некоторых городах за килограмм корнеплода тогда просили не менее 400 тенге, и ценник уверенно двигался вверх.
Тогда неконтролируемого роста цен удалось избежать, в том числе и благодаря ряду жестких мер со стороны государства, вроде запрета на вывоз из страны картофеля.
Впрочем, корнеплод все равно продолжает дорожать. Согласно последним данным Бюро национальной статистики (БНС), сейчас он в среднем по Казахстану стоит на 74,4% дороже, чем год назад.
Интересно, что даже с таким значительным ростом цен Казахстан оказался в топ-10 стран с самым дешевым картофелем в мире, по данным портала Numbeo. Страна заняла 9 место со средним ценником в 275 тенге за килограмм.
В Содружестве независимых государств (СНГ) более низкие цены, чем в Казахстане, фиксируются только в Узбекистане (267 тенге) и Беларуси (232 тенге) – эти страны заняли 7 и 5 место в рейтинге соответственно.
Самый дешевый картофель в мире продается в Пакистане – всего за 196 тенге за килограмм в среднем, а вот самые высокие цены на корнеплод зафиксированы в Макао – 2 278 тенге.
|Средние цены на картофель в мире
(на 23 апреля 2025 года)
|1
|Пакистан
|₸196
|2
|Бангладеш
|₸208
|3
|Индия
|₸221
|5
|Беларусь
|₸232
|7
|Узбекистан
|₸267
|9
|Казахстан
|₸275
|10
|Кыргызстан
|₸290
|14
|Грузия
|₸320
|15
|Украина
|₸323
|17
|Азербайджан
|₸342
|23
|Молдова
|₸392
|24
|Армения
|₸394
|25
|Россия
|₸396
|26
|Таджикистан
|₸397
|124
|Южная Корея
|₸1 927
|125
|Барбадос
|₸2 028
|126
|Макао (Китай)
|₸2 278
|По данным Numbeo
Примечательно, что указанный в мировом рейтинге казахстанский ценник несколько выше того, что зафиксировали отечественные аналитики. Согласно данным БНС, килограмм картофеля по состоянию на 15 апреля стоит в среднем 245 тенге.
Самый дорогой продается в Жезказгане (363 тенге), а самый дешевый – в Караганде (178 тенге). В Астане килограмм стоит 240 тенге, в Алматы – 271 тенге, а в Шымкенте – 260 тенге.
|Средние цены на картофель в Казахстане
(на 15 апреля 2025 года)
|Казахстан
|₸245
|Астана
|₸240
|Алматы
|₸271
|Шымкент
|₸260
|Актау
|₸270
|Актобе
|₸199
|Атырау
|₸284
|Жезказган
|₸363
|Кокшетау
|₸313
|Караганда
|₸178
|Конаев
|₸303
|Костанай
|₸210
|Кызылорда
|₸240
|Уральск
|₸193
|Усть-Каменогорск
|₸291
|Павлодар
|₸205
|Петропавловск
|₸183
|Семей
|₸261
|Талдыкорган
|₸285
|Тараз
|₸239
|Туркестан
|₸190
|По данным Бюро национальной статистики
Напомним, в Казахстане дорожает не только картофель, но и многие другие овощи. О росте цен мы рассказывали здесь.
Также ранее стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился ценами на картофель в стране и обрушился с критикой на ответственных за этот вопрос чиновников.
Ранее мы рассказывали о продуктах, которые импортирует Казахстан, а также о том, как они влияют на инфляцию в стране.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2238612-kazahstan-voshel-v-spisok-stran-s-samym-deshevym-kartofelem-v-mire/