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Казахстан вошел в список стран с самым дешевым картофелем в мире

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Картофель на рынке
Картофель. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Картофель в Казахстане подорожал за год сразу на 74,4%. Однако даже с таким ростом цены на него являются одними из самых низких по сравнению с другими странами. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В январе и феврале казахстанцы столкнулись с резким ростом цен на картофель – в некоторых городах за килограмм корнеплода тогда просили не менее 400 тенге, и ценник уверенно двигался вверх.

Тогда неконтролируемого роста цен удалось избежать, в том числе и благодаря ряду жестких мер со стороны государства, вроде запрета на вывоз из страны картофеля.

Впрочем, корнеплод все равно продолжает дорожать. Согласно последним данным Бюро национальной статистики (БНС), сейчас он в среднем по Казахстану стоит на 74,4% дороже, чем год назад.

Интересно, что даже с таким значительным ростом цен Казахстан оказался в топ-10 стран с самым дешевым картофелем в мире, по данным портала Numbeo. Страна заняла 9 место со средним ценником в 275 тенге за килограмм.

В Содружестве независимых государств (СНГ) более низкие цены, чем в Казахстане, фиксируются только в Узбекистане (267 тенге) и Беларуси (232 тенге) – эти страны заняли 7 и 5 место в рейтинге соответственно.

Самый дешевый картофель в мире продается в Пакистане – всего за 196 тенге за килограмм в среднем, а вот самые высокие цены на корнеплод зафиксированы в Макао – 2 278 тенге.

Средние цены на картофель в мире
(на 23 апреля 2025 года)
1 Пакистан ₸196
2 Бангладеш ₸208
3 Индия ₸221
5 Беларусь ₸232
7 Узбекистан ₸267
9 Казахстан ₸275
10 Кыргызстан ₸290
14 Грузия ₸320
15 Украина ₸323
17 Азербайджан ₸342
23 Молдова ₸392
24 Армения ₸394
25 Россия ₸396
26 Таджикистан ₸397
124 Южная Корея ₸1 927
125 Барбадос ₸2 028
126 Макао (Китай) ₸2 278
По данным Numbeo

Примечательно, что указанный в мировом рейтинге казахстанский ценник несколько выше того, что зафиксировали отечественные аналитики. Согласно данным БНС, килограмм картофеля по состоянию на 15 апреля стоит в среднем 245 тенге.

Самый дорогой продается в Жезказгане (363 тенге), а самый дешевый – в Караганде (178 тенге). В Астане килограмм стоит 240 тенге, в Алматы – 271 тенге, а в Шымкенте – 260 тенге.

Средние цены на картофель в Казахстане
(на 15 апреля 2025 года)
Казахстан ₸245
Астана ₸240
Алматы ₸271
Шымкент ₸260
Актау ₸270
Актобе ₸199
Атырау ₸284
Жезказган ₸363
Кокшетау ₸313
Караганда ₸178
Конаев ₸303
Костанай ₸210
Кызылорда ₸240
Уральск ₸193
Усть-Каменогорск ₸291
Павлодар ₸205
Петропавловск ₸183
Семей ₸261
Талдыкорган ₸285
Тараз ₸239
Туркестан ₸190
По данным Бюро национальной статистики

Напомним, в Казахстане дорожает не только картофель, но и многие другие овощи. О росте цен мы рассказывали здесь.

Также ранее стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился ценами на картофель в стране и обрушился с критикой на ответственных за этот вопрос чиновников.

Ранее мы рассказывали о продуктах, которые импортирует Казахстан, а также о том, как они влияют на инфляцию в стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2238612-kazahstan-voshel-v-spisok-stran-s-samym-deshevym-kartofelem-v-mire/