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    "Устроили настоящее шоу": МИД о поведении застрявших в Катаре казахстанцев

    Опубликовано:

    Девушка с чемоданом в аэропорту
    Турист. Иллюстративное фото: pexels.com

    Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге рассказал, как вели себя казахстанцы, которые не могли вернуться домой из-за эскалации на Ближнем Востоке, передает NUR.KZ.

    "Было столько вопросов в соцсетях. Мы наблюдали такую ситуацию в аэропортах, вот допустим, аэропорт Дохи, условно, примерно 45 тыс. туристов застряли в Катаре в тот период: 2-3 дня непонятно было, потому что все авиакомпании просто не могли полететь физически. Небо было просто закрыто. Тем не менее 150 наших граждан, которые стояли на регистрации, смогли показать шоу, настоящее шоу - где правительство, где самолеты, почему нам условия не создают, где наши пятизвездочные отели?" - говорит Айбек Смадияров.

    По его словам, это были непредвиденные обстоятельства и люди должны были понимать, что происходит в мире.

    "Главное невредимым остаться, а не выражать эти претензии. Потом по прилете можете своим авиакомпаниям и туркомпаниям выдвигать хоть какие иски. Это форс-мажор. Вы должны это прекрасно понимать! Но граждане просто завалили наше посольство своими гневными кляузами. Это очень много вопросов вызывает", - добавил он.

    Эти люди, по его данным, вылетели на отдых, несмотря на предупреждение МИД.

    "Кричали в аэропортах, топали ногами, шум поднимали, скандалили. Все иностранные граждане тихо сидели, спокойно, к ним даже дипломаты не приезжали, а наши три дипломата выслушали столько грязи", - посетовал Айбек Смадияров.

    Стоит отметить, что из-за недавней эскалации конфликта на Ближнем востоке авиационная администрация Казахстана запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

    Затем Air Astana предупредила об отмене рейсов на Ближний Восток.

    Свое предупреждение также опубликовало Минтуризма РК. Сообщалось, что в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, в ряде стран официально введены ограничения или полное закрытие воздушного пространства для гражданской авиации.

    Также министерство иностранных дел Казахстана обратилось к гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.

    Позже появилась информация о том, что казахстанские авиакомпании начали вывозить граждан РК из ОАЭ и Катара.

    Несколько дней назад мы писали, что Казахстан завершил эвакуацию своих граждан из стран Ближнего Востока, заявили в МИД республики. Также была оказана помощь в эвакуации иностранцев.

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