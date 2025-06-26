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    Штрафы для уклонистов прокомментировали в Минобороны

    Опубликовано:

    Бойцы проходят полосу препятствий
    Армия. Иллюстративное фото: Anadolu Agency / Contributor/ Getty Images

    В кулуарах сената вице-министр обороны прокомментировал введение штрафов за уклонение от службы для призывников в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

    "На сегодня идет процедура принятия соответствующего закона. В будущем призыв в армию будет вестись посредством отправления СМС-сообщения от 1414, и каждый гражданин РК будет иметь возможность проверить достоверность сообщения у себя в кабинете Egov.

    После принятия закона, уже не будет таких фактов - когда домой идут, как ранее не будет повестки, а будет только посредством СМС", - сообщил вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев.

    Он добавил, что в случае неявки вопрос будет решаться в рамках КоАП - уполномоченный орган утвердит размеры штрафов.

    Напомним, в Костанае сотрудники военкомата нагрянули за призывниками прямо во время экзамена. Резонансное видео сняли в местном строительном колледже.

    За неделю до этого грубое задержание жителя Костаная полицией возмутило Казнет. Отмечалось, что молодого человека насильно пытались забрать в военкомат.

    Вскоре Министерство обороны Казахстана сделало заявление по вопросу рейдов в отношении граждан призывного возраста.

    После этого стало известно, что Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра обороны Руслана Жаксылыкова. На этом посту его сменил Даурен Косанов. Токаев поручил новому министру обороны укрепить казахстанскую армию.

    Затем заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев в кулуарах мажилиса рассказал, могут ли казахстанцев насильно забирать в армию.

    А генпрокурор Берик Асылов сообщил, что камеры видеонаблюдения установят в воинских частях страны, также на видео будут записывать ход прохождения медицинских комиссий.

    Добавим, мы писали, что почти 42 тыс. казахстанцев планируют призвать на воинскую службу в 2025 году.

    Отметим, на официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в настоящее время освобождение от воинского призыва в мирное время могут получить граждане, признанные негодными по состоянию здоровья.

    Предусмотрен перечень заболеваний, согласно которым гражданин может быть признан негодным для служения в армии. По результатам медицинского освидетельствования, врач-специалист выносит заключение о категории годности гражданина по следующим критериям:

    • "А" - годен к воинской службе;
    • "Б" - годен к воинской службе с незначительными ограничениями;
    • "В" - нуждается в обследовании (лечении) с последующим медицинским освидетельствованием;
    • "Г" - временно не годен к воинской службе;
    • "Д" - не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;
    • "Е" - не годен к воинской службе с исключением с воинского учета;
    • не призванные на законных основаниях на срочную воинскую службу, по достижении двадцати семи лет;
    • лица, у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или стал инвалидом I или II группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;
    • прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом государстве;
    • проходившие службу в специальных государственных органах Республики Казахстан;
    • имеющие ученую степень;
    • священнослужители, зарегистрированные в религиозных объединениях.

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