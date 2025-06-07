Задержания казахстанцев призывного возраста: Минобороны сделало заявление

Министерство обороны Казахстана сделало заявление по вопросу рейдов в отношении граждан призывного возраста, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны, в СМИ и социальных сетях распространяются видеоматериалы, касающиеся якобы принудительного задержания и доставки граждан призывного возраста в местные органы военного управления.

В этой связи в ведомстве пояснили, что призыв на срочную воинскую службу в Казахстане проводится ежегодно в установленном порядке. Однако на практике возникают сложности, связанные с уклонением граждан от службы и несвоевременным прибытием по повесткам. Часто это обусловлено тем, что многие граждане не проживают по месту прописки либо не регистрируются по фактическому адресу.

"Если вручить повестку лично не удается, обеспечение явки призывника возлагается на органы внутренних дел. При этом некоторые граждане отказываются подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, оказывают сопротивление, что влечет их принудительное доставление на призывной пункт.

Важно подчеркнуть: на месте сотрудники призывной комиссии определяют, подлежит ли гражданин призыву. Если оснований нет - он отпускается домой. В противном случае направляется на медосмотр и дальнейшие мероприятия, предусмотренные законодательством", - отметили в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что за уклонение от призыва предусмотрена административная и уголовная ответственность. Здесь призвали граждан соблюдать закон и воздерживаться от распространения недостоверной информации.

Отметим, что в Казахстане периодически появляются новости о том, что призывников якобы насильно забирают в армию.

Например, в декабре 2024 года в Сети распространилось видео, на котором полицейские "скручивают" парня. В ДП Актюбинской области сообщили, что в том конкретном случае сотрудники прибыли на место конфликта по вызову. Было установлено, что гражданин, доставленный в военкомат, отказался от прохождения медицинской комиссии. На этом фоне возник конфликт между представителем военкомата и призывником. Кроме того, призывник оказал неповиновение сотрудникам полиции.

По данному факту был собран материал и направлен в Военно-следственное управление для принятия процессуального решения. В отношении призывника составили административный протокол по ст.667 КоАП РК (Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции).

А в Уральске призывник выпал из окна военкомата. Юноша получил тяжелые травмы. Также направлено ходатайство о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от воинской службы.