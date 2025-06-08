Токаев поручил новому министру обороны Косанову укрепить казахстанскую армию
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Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК Касым-Жомарт Токаев принял нового министра обороны Даурена Косанова и дал ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Сообщается, что в ходе встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.
"Поручения касаются укрепления боеготовности армии, внедрения цифровых решений в систему управления, расширения возможностей сил специальных операций, повышения эффективности социальной и идеологической работы, а также модернизации военной инфраструктуры", - сказано в сообщении.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра обороны Руслана Жаксылыкова.
После этого стало известно, что Даурен Косанов был назначен на должность министра обороны Казахстана. В сентябре прошлого года он был назначен заместителем министра обороны.
Согласно информации на официальном сайте Министерства обороны РК, Косанов Даурен окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков в 1990 году, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина в 2005 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в 2013 году.
Ранее занимал должности командующего военно-воздушными силами сил воздушной обороны Вооруженных сил РК и директора Военного института сил воздушной обороны в городе Актобе.
29 декабря 2022 года приказом президента был назначен на должность главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан. Награжден орденом "Даңқ" II степени, медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" и юбилейными медалями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2253222-tokaev-poruchil-novomu-ministru-oborony-kosanovu-ukrepit-kazahstanskuyu-armiyu/
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