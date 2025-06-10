Военнослужащие и их командиры будут носить видеожетоны в Казахстане

Камеры видеонаблюдения установят в воинских частях страны, также на видео будут записывать ход прохождения медицинских комиссий, передает NUR.KZ со ссылкой на генпрокурора Берика Асылова.

Асылов в своем аккаунте в X сообщил о запуске двух новых проектов, цель которых - "создать систему, где каждый военнослужащий защищен, а командир получает доверие и поддержку".

"Начнем с того, что будут введены современные IT-системы видеонаблюдения в воинских частях с возможностью внедрения технологий искусственного интеллекта - для автоматического анализа ситуаций и повышения уровня безопасности личного состава.

Планируется оснастить командиров видеожетонами (при полевых занятиях, стрельбах, учениях) и солдат срочной службы на карауле и боевом дежурстве, что позволит осуществлять реальный контроль во время несения службы", - сообщил Асылов.

Он также добавил, что сейчас прорабатывается вопрос аудио и видеофиксаций заседаний призывных и медицинских комиссий с последующей оцифровкой протоколов. Кроме того, призывники будут иметь удаленный доступ к записям. Сообщается, что это делается "во избежание призыва на срочную службу лиц, имеющих противопоказания".

Несколько дней назад Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра обороны Руслана Жаксылыкова. После этого стало известно, что Даурен Косанов был назначен на должность министра обороны Казахстана. Токаев поручил новому министру обороны Косанову укрепить казахстанскую армию.

При Руслане Жаксылыкове на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане. Петиция была запущена на фоне участившихся трагических инцидентов в казахстанской армии.

Кроме того, депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев потребовал пресекать беспорядок в армии Казахстана. Он напомнил данные Минобороны о том, что в воинских частях установлено более 50 тысяч камер, но записей с них нет.

Напомним, в прошлом году замминистра обороны Дархан Ахмедиев рассказал о пилотном проекте внедрения видеонаблюдения с искусственным интеллектом в казахстанской армии