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Законность насильственных методов призыва в армию прокомментировали в Генпрокуратуре

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Солдат собирает автомат
Военнослужащий с оружием. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев в кулуарах мажилиса рассказал, могут ли казахстанцев насильно забирать в армию, передает корреспондент NUR.KZ.

Отвечая на вопрос Чиндалиев заявил, что разбираться нужно в каждом случае индивидуально.

"Надо разбираться с каждым кейсом отдельно. Как его призывали, укрывался - не укрывался, уведомляли - или нет. Надо смотреть из требований законодательства. Когда мы были школьниками - мы проходили призывную комиссию, приписные свидетельства получали.

Есть условия для отсрочки - надо по этим условиям смотреть. Если будут официальные обращения, мы рассмотрим обращение от родителей призывников", - заявил Чиндалиев.

Напомним, на прошлой неделе грубое задержание жителя Костаная полицией возмутило Казнет. Отмечалось, что молодого человека насильно пытались забрать в военкомат.

Вскоре Министерство обороны Казахстана сделало заявление по вопросу рейдов в отношении граждан призывного возраста.

"Важно подчеркнуть: на месте сотрудники призывной комиссии определяют, подлежит ли гражданин призыву. Если оснований нет - он отпускается домой. В противном случае направляется на медосмотр и дальнейшие мероприятия, предусмотренные законодательством", - отметили в Минобороны.

После этого стало известно, что Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра обороны Руслана Жаксылыкова. А Даурен Косанов был назначен на должность министра обороны Казахстана. Токаев поручил новому министру обороны Косанову укрепить казахстанскую армию.

А накануне генпрокурор Берик Асылов сообщил, что камеры видеонаблюдения установят в воинских частях страны, также на видео будут записывать ход прохождения медицинских комиссий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254338-zakonnost-nasilstvennogo-prizyva-v-armiyu-prokommentirovali-v-genprokurature/