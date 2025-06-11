Законность насильственных методов призыва в армию прокомментировали в Генпрокуратуре
Опубликовано:
Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев в кулуарах мажилиса рассказал, могут ли казахстанцев насильно забирать в армию, передает корреспондент NUR.KZ.
Отвечая на вопрос Чиндалиев заявил, что разбираться нужно в каждом случае индивидуально.
"Надо разбираться с каждым кейсом отдельно. Как его призывали, укрывался - не укрывался, уведомляли - или нет. Надо смотреть из требований законодательства. Когда мы были школьниками - мы проходили призывную комиссию, приписные свидетельства получали.
Есть условия для отсрочки - надо по этим условиям смотреть. Если будут официальные обращения, мы рассмотрим обращение от родителей призывников", - заявил Чиндалиев.
Напомним, на прошлой неделе грубое задержание жителя Костаная полицией возмутило Казнет. Отмечалось, что молодого человека насильно пытались забрать в военкомат.
Вскоре Министерство обороны Казахстана сделало заявление по вопросу рейдов в отношении граждан призывного возраста.
"Важно подчеркнуть: на месте сотрудники призывной комиссии определяют, подлежит ли гражданин призыву. Если оснований нет - он отпускается домой. В противном случае направляется на медосмотр и дальнейшие мероприятия, предусмотренные законодательством", - отметили в Минобороны.
После этого стало известно, что Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра обороны Руслана Жаксылыкова. А Даурен Косанов был назначен на должность министра обороны Казахстана. Токаев поручил новому министру обороны Косанову укрепить казахстанскую армию.
А накануне генпрокурор Берик Асылов сообщил, что камеры видеонаблюдения установят в воинских частях страны, также на видео будут записывать ход прохождения медицинских комиссий.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254338-zakonnost-nasilstvennogo-prizyva-v-armiyu-prokommentirovali-v-genprokurature/