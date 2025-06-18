Казахстанских студентов начали забирать в военкомат прямо на экзаменах

В Костанае сотрудники военкомата нагрянули за призывниками прямо во время экзамена. Резонансное видео сняли в местном строительном колледже, сообщает 31 канал.

По данным телеканала, после того, как кадры из аудитории завирусились, многих пользователей возмутило поведение людей в форме. По словам родителей, студенты учатся до 30 июня, а в армию их хотят забрать прямо со студенческой скамьи. На видео слышно, что с юношами призывного возраста не церемонятся и разговаривают на повышенных тонах.

В областном департаменте по делам обороны сообщили, что в колледж приехали по договоренности с директором учебного заведения для проведения беседы. По словам военных, идти служить казахстанцы не спешат. К тому же, 40% призывников не проходят по состоянию здоровья.

После беседы военкомов с родителями и студентами 12 молодых людей из 16 отправятся служить в Караганду. Если, конечно, не поступят в ВУЗ.

"Была организована встреча выпускников в рамках разъяснительной работы по вопросам срочной воинской службы. Студенты завершающие учебную программу, не имеющие действительной отсрочки, были приглашены на областной сборный пункт, для прохождения предварительных процедур включая мед освидетельствование для определения годности и психтестирования. Никто не был задержан насильно и без объяснения причины",- прокомментировал начальник департамента по делам обороны Костанайской области Марат Сейсембаев.

Накануне мы писали, что в пригороде Тараза призывник оказал активное сопротивление, когда военные пытались доставить его в военкомат. Молодой человек бился головой о машину и хватался за нож.

Напомним, в начале июня грубое задержание жителя Костаная полицией возмутило Казнет. Отмечалось, что молодого человека насильно пытались забрать в военкомат.

Вскоре Министерство обороны Казахстана сделало заявление по вопросу рейдов в отношении граждан призывного возраста.

После этого стало известно, что Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра обороны Руслана Жаксылыкова. На этом посту его сменил Даурен Косанов. Токаев поручил новому министру обороны укрепить казахстанскую армию.

Затем заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев в кулуарах мажилиса рассказал, могут ли казахстанцев насильно забирать в армию.