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Сколько казахстанцев хотят призвать в армию в 2025 году

Опубликовано:

Военнослужащий
Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Почти 42 тыс. казахстанцев планируют призвать на воинскую службу в 2025 году. Проект Министерства обороны с данной информацией опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

В опубликованном проекте указано, что акимам всех областей и городов республиканского значения страны в 2025 году будет необходимо "организовать работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва".

Призыв планируют проводить в два этапа: с марта по июнь и с сентября по декабрь следующего года.

Акиматы должны обеспечить призыв 41 706 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

В проекте также указано, что МВД должны обеспечить дежурство во время призыва, а Министерству транспорта необходимо обеспечить перевозку военнослужащих.

Обсуждение проекта открыто до 13 декабря.

Напомним, в Казахстане сейчас все еще проходит осенний призыв на службу, он продлится до конца декабря текущего года. В ходе осенней призывной кампании ряды казахстанской армии пополнят свыше 20 тыс. новобранцев.

Также мы писали, что 915 офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в 2025 году в Казахстане. Служить им предстоит 24 месяца, то есть 2 года.

Добавим, в начале ноября на заседании мажилиса был одобрен законопроект о военно-патриотическом воспитании. Среди норм законопроекта - возможность отправления Минобороны SMS казахстанским призывникам. Другая же поправка предусматривает ограничение количества отсрочек от армии по причине повторного обучения в вузах.

Отметим, 9 сентября на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане. В качестве аргументов авторы петиции привели такие доводы, как проблема дедовщины и неуставных отношений, низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам, отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности, психологическое давление и случаи самоубийств, отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

В Министерстве обороны Казахстана в ответ напомнили, что в соответствии с законодательством страны предметом петиции не могут быть вопросы обороны. Данная инициатива - это подрыв обороноспособности государства, заявили в ведомстве, пояснив утверждение тем, что отмена срочной службы повлечет подрыв безопасности всего государства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195070-skolko-kazahstancev-hotya-prizvat-v-armiyu-v-2025-godu/

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