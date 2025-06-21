Данные 16 млн казахстанцев утекли в Сеть: источником могли быть частные клиники, заявили в Минцифры

Личные данные 16 млн казахстанцев оказались слиты в Сеть. Одной из версий, как это могло произойти, названа утечка из баз частных медицинских организаций, передает сайт телеканала КТК.

В Минцифры не исключают, что недавняя утечка личных данных 16 миллионов казахстанцев произошла из баз частных медицинских организаций. Сейчас эту версию проверяют, сообщил представитель ведомства.

"Комитетом информационной безопасности открыта проверка в отношении соответствующей области. Ну, мы думаем, что это частные медицинские информационные системы. Как только будут результаты, мы вам обязательно сообщим", - сказал журналистам издания вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Досжан Мусалиев.

Напомним, в Сети появилась информация о массовой утечке персональных данных казахстанцев - сообщается, что "утекли" данные о 16,3 млн граждан.

Позже в Минцифры сообщили, что граждане, чьи персональные данные будут обнаружены в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства.

Кроме того, в Центре анализа и расследования кибератак высказали предположение о произошедшей утечке. Также свое мнение высказал заместитель премьер-министра Роман Скляр. Также была высказана версия, что некоторые данные являются фейковыми.

Добавим, в мае сообщалось, что жители Казахстана с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных и отслеживать их в случае утечки.