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Казахстанцы смогут сами выявлять утечку персональных данных

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Мужчина достает компакт-диск из внутреннего кармана
Компакт-диск с личными данными. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

Жители Казахстана с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных с помощью нового сервиса, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

По информации пресс-службы госкорпорации, теперь пользователи мобильного приложения eGov Mobile могут проверять безопасность своих данных с помощью сервиса Nomad Guard.

"Сервис доступен для всех граждан и позволяет легко выявлять утечки персональных данных, проверяя подозрительные ссылки и сайты на возможные угрозы. В сервисе Nomad Guard можно проверить как конкретные ссылки, так и сайты, с которыми часто работает пользователь.

На главной странице сервиса будет отображена информация о сайтах, с которых произошла утечка данных, а также объем утекших данных. При нажатии на количество данных откроется подробный список утечек", - рассказали в госкорпорации.

Также предусмотрена вкладка "Мошенничество", где пользователи могут сообщить о подозрительных действиях, заполнив специальную форму.

В марте текущего года мы писали, что казахстанцы смогут узнать, какие их данные утекли в Сеть. Также ранее сообщалось о планах по выплате компенсаций казахстанцам, если их данные утекут в Сеть.

Дополнительно планировалось изменить правила осуществления мер по безопасности личных данных, согласно которым аудит инфобезопасности в банках должен будет проводиться не реже раза в год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2242224-kazahstancy-smogut-sami-vyyavlyat-utechku-personalnyh-dannyh/