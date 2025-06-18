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    "Данные не совпадают с реальными": утечку данных 16 млн казахстанцев прокомментировали эксперты

    Опубликовано:

    Мужчина работает с данными
    Данные. Иллюстративное фото: Luis Alvarez/Getty Images

    Специалисты высказали мнение об информации с утечкой данных 16 млн казахстанцев, сообщает Седьмой канал. Отмечается, что часть данных является фейковой информацией.

    По словам председателя комитета Минцифры Руслана Абдикаликова, проведена предварительная работа.

    "Соответствующие проверки нами уже назначены. В ближайшее время мы сможем рассказать об их результатах. Однако достоверно источник утечки все еще неизвестен. По одной из версий это могут быть устаревшие данные, полученные из разных баз сферы услуг или микрофинансовых организаций", - сказал он.

    Проводят расследование и в Центре анализа и расследования кибератак.

    "Нам удалось выяснить, что там действительно есть какие-то достоверные данные, но также есть и фейковые данные. То есть данные там, которые не совпадают с реальными и так далее. Поэтому сейчас очень рано говорить, откуда эта база", - прокомментировал руководитель департамента ЦАРКА Руслан Тургульдинов.

    В центре говорят, произойти она могла по нескольким причинам: если есть техническая уязвимость в системе или же взломали учетную запись того, у кого есть доступ к данным.

    Напомним, ранее в Сети появилась информация о массовой утечке персональных данных казахстанцев - сообщается, что "утекли" данные о 16,3 млн граждан.

    Позже в Минцифры сообщили, что граждане, чьи персональные данные будут обнаружены в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства.

    Кроме того, в Центре анализа и расследования кибератак высказали предположение о произошедшей утечке. Также свое мнение высказал заместитель премьер-министра Роман Скляр.

    В мае сообщалось, что жители Казахстана с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных и отслеживать их в случае утечки.

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