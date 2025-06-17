"Компиляция похищенных данных": в ЦАРКА ответили на слухи об утечке данных 16 млн казахстанцев

Специалисты Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) прокомментировали информацию о якобы утечке данных 16 млн казахстанцев в Сеть, передает NUR.KZ.

В ЦАРКА напомнили, что публикации об утечке шли от анонимных Telegram-каналов.

"ЦАРКА никогда не размещает непроверенную информацию без деталей расследования и официальных комментариев от госорганов. Сейчас идет расследование со стороны государства, также, наши аналитики уже проверяют источники опубликованных данных, оценивают их достоверность и влияния на безопасность граждан.

На текущий момент мы считаем, что опубликованная база представляет собой компиляцию ранее старых похищенных и разрозненных данных, собранных в единый файл якобы новой утечки. Подобные случаи многократно происходят в даркнете в целях продажи различных баз данных", - сказано в сообщении.

Напомним, в Сети появилась информация о массовой утечке персональных данных казахстанцев - сообщается, что "утекли" данные о 16,3 млн граждан.

Позже в Минцифры сообщили, что граждане, чьи персональные данные будут обнаружены в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства.

В мае сообщалось, что жители Казахстана с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных и отслеживать их в случае утечки.