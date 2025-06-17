"Придет уведомление": Минцифры обратились к казахстанцам в связи с возможной утечкой личных данных граждан
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Минцифры изучает распространяемую в Сети информацию об утечке персональных данных граждан и сообщает, что в случае подтверждения, граждане будут уведомлены, передает NUR.KZ.
Недавно в Минцифры прокомментировали информацию о массовой утечке персональных данных 16,3 млн граждан. В ведомстве сообщили, что проводится всесторонняя проверка.
Кроме того, в Минцифры обратились к казахстанцам с важной информацией.
"Граждане, чьи персональные данные будут обнаружены в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства", - отметили в ведомстве.
Напомним, в Сети распространяется информация, что "утекли" следующие данные граждан: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, идентификатор, ИИН, мобильный, рабочий, домашний телефоны, гражданство, национальность, адрес, дата начала и конца проживания.
В мае сообщалось, что жители Казахстана с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных и отслеживать их в случае утечки.
Также предусмотрена вкладка "Мошенничество", где пользователи могут сообщить о подозрительных действиях, заполнив специальную форму.
В марте текущего года мы писали, что казахстанцы смогут узнать, какие их данные утекли в Сеть. Также ранее сообщалось о планах по выплате компенсаций казахстанцам, если их данные утекут в Сеть.
Дополнительно планировалось изменить правила осуществления мер по безопасности личных данных, согласно которым аудит инфобезопасности в банках должен будет проводиться не реже раза в год.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2256222-pridet-uvedomlenie-mincifry-obratilis-k-kazahstancam-v-svyazi-s-vozmozhnoy-utechkoy-lichnyh-dannyh-grazhdan/
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