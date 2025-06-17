"Придет уведомление": Минцифры обратились к казахстанцам в связи с возможной утечкой личных данных граждан

Минцифры изучает распространяемую в Сети информацию об утечке персональных данных граждан и сообщает, что в случае подтверждения, граждане будут уведомлены, передает NUR.KZ.

Недавно в Минцифры прокомментировали информацию о массовой утечке персональных данных 16,3 млн граждан. В ведомстве сообщили, что проводится всесторонняя проверка.

Кроме того, в Минцифры обратились к казахстанцам с важной информацией.

"Граждане, чьи персональные данные будут обнаружены в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства", - отметили в ведомстве.

Напомним, в Сети распространяется информация, что "утекли" следующие данные граждан: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, идентификатор, ИИН, мобильный, рабочий, домашний телефоны, гражданство, национальность, адрес, дата начала и конца проживания.

В мае сообщалось, что жители Казахстана с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных и отслеживать их в случае утечки.

Также предусмотрена вкладка "Мошенничество", где пользователи могут сообщить о подозрительных действиях, заполнив специальную форму.

В марте текущего года мы писали, что казахстанцы смогут узнать, какие их данные утекли в Сеть. Также ранее сообщалось о планах по выплате компенсаций казахстанцам, если их данные утекут в Сеть.

Дополнительно планировалось изменить правила осуществления мер по безопасности личных данных, согласно которым аудит инфобезопасности в банках должен будет проводиться не реже раза в год.