В Минцифры отреагировали на слухи об утечке данных 16 млн казахстанцев

Ранее в Сети появилась информация о массовой утечке персональных данных казахстанцев - сообщается, что "утекли" данные о 16,3 млн граждан. В Минцифры прокомментировали эти сведения, передает NUR.KZ.

Информация об утечке появилась в Telegram-канале SecuriXy_kz.

"Обнаружен CSV-файл с персональными данными казахстанцев, содержащий 16,3 млн строк. В таблице присутствуют следующие поля: Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Дата рождения, Идентификатор, ИИН, Мобильный, Рабочий, Домашний, Гражданство, Национальность, Адрес, Адрес подтвержден, Дата начала и конца проживания", - говорится в сообщении.

Авторы сообщили, что в графе "адрес" часто встречаются адреса стоматологий, поликлиник, Налогового комитета, университетов и других организаций.

"Утечка содержит чувствительные персональные данные, включая ИИН и контактные номера. Она представляет риск: для фишинга, социальной инженерии, подделки документов, телефонного мошенничества", - говорится в публикации.

В пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщили, что ведомство изучает распространяемую в Сети информацию об утечке персональных данных граждан.

В настоящее время задействованы все профильные ведомства и службы. Проводится всесторонняя проверка, в том числе актуальности представленных данных.

"Следует отметить, что первичный анализ указал на то, что большинство данных устарело. До завершения проверки делать окончательные выводы либо подтверждать достоверность информации преждевременно.

Напоминаем, что в аналогичных случаях, имевших место в прежние годы, утечка касалась устаревших данных, полученных из различных баз из сферы услуг и микрофинансовых организаций. Министерство держит ситуацию на контроле. Дополнительная информация будет размещена после окончания проверки", - заявили в ведомстве.

В мае сообщалось, что жители Казахстана с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных и отслеживать их в случае утечки.

Также предусмотрена вкладка "Мошенничество", где пользователи могут сообщить о подозрительных действиях, заполнив специальную форму.

В марте текущего года мы писали, что казахстанцы смогут узнать, какие их данные утекли в Сеть. Также ранее сообщалось о планах по выплате компенсаций казахстанцам, если их данные утекут в Сеть.

Дополнительно планировалось изменить правила осуществления мер по безопасности личных данных, согласно которым аудит инфобезопасности в банках должен будет проводиться не реже раза в год.