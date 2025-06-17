В Минцифры отреагировали на слухи об утечке данных 16 млн казахстанцев
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Ранее в Сети появилась информация о массовой утечке персональных данных казахстанцев - сообщается, что "утекли" данные о 16,3 млн граждан. В Минцифры прокомментировали эти сведения, передает NUR.KZ.
Информация об утечке появилась в Telegram-канале SecuriXy_kz.
"Обнаружен CSV-файл с персональными данными казахстанцев, содержащий 16,3 млн строк. В таблице присутствуют следующие поля: Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Дата рождения, Идентификатор, ИИН, Мобильный, Рабочий, Домашний, Гражданство, Национальность, Адрес, Адрес подтвержден, Дата начала и конца проживания", - говорится в сообщении.
Авторы сообщили, что в графе "адрес" часто встречаются адреса стоматологий, поликлиник, Налогового комитета, университетов и других организаций.
"Утечка содержит чувствительные персональные данные, включая ИИН и контактные номера. Она представляет риск: для фишинга, социальной инженерии, подделки документов, телефонного мошенничества", - говорится в публикации.
В пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщили, что ведомство изучает распространяемую в Сети информацию об утечке персональных данных граждан.
В настоящее время задействованы все профильные ведомства и службы. Проводится всесторонняя проверка, в том числе актуальности представленных данных.
"Следует отметить, что первичный анализ указал на то, что большинство данных устарело. До завершения проверки делать окончательные выводы либо подтверждать достоверность информации преждевременно.
Напоминаем, что в аналогичных случаях, имевших место в прежние годы, утечка касалась устаревших данных, полученных из различных баз из сферы услуг и микрофинансовых организаций. Министерство держит ситуацию на контроле. Дополнительная информация будет размещена после окончания проверки", - заявили в ведомстве.
В мае сообщалось, что жители Казахстана с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных и отслеживать их в случае утечки.
Также предусмотрена вкладка "Мошенничество", где пользователи могут сообщить о подозрительных действиях, заполнив специальную форму.
В марте текущего года мы писали, что казахстанцы смогут узнать, какие их данные утекли в Сеть. Также ранее сообщалось о планах по выплате компенсаций казахстанцам, если их данные утекут в Сеть.
Дополнительно планировалось изменить правила осуществления мер по безопасности личных данных, согласно которым аудит инфобезопасности в банках должен будет проводиться не реже раза в год.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2256156-v-mincifry-otreagirovali-na-sluhi-ob-utechke-dannyh-16-mln-kazahstancev/
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