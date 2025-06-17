На утечку данных 16 млн казахстанцев отреагировал заместитель премьер-министра

Заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Дворца независимости рассказал, насколько критичной может быть утечка данных 16-ти млн казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Скляр сообщил, что о возможной массовой утечке персональных данных казахстанцев узнал вчера вечером.

"Сегодня МЦРИАП выпустило пресс-релиз о том, что они проводят тщательное расследование. О результатах сообщат: какая это утечка, старые эти данные были, либо новые, насколько это критично.

Если это действительно, как вы говорите из магазина утечка произошла, наверное, это не так страшно. Если какие-то конфиденциальные данные граждан, которые могут привести к дальнейшему мошенничеству, то, конечно, будут принимать уже совершенно другие меры", - заверил он.

Однако журналисты отметили, что в третьи руки попали фамилии, имена, номера телефонов граждан. Представители СМИ отметили, что этих данных достаточно мошенникам, которые могут использовать утечку в своих целях.

"Были и другие утечки. Есть специальные программы, когда можно по имени и фамилии найти как его регистрируют. В том же Whatsapp телефонные мошенники находят контакты и полные данные. Давайте дождемся результатов расследования", - ответил на это Скляр.

Напомним, накануне в Сети появилась информация о массовой утечке персональных данных казахстанцев - сообщается, что "утекли" данные о 16,3 млн граждан.

Позже в Минцифры сообщили, что граждане, чьи персональные данные будут обнаружены в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства.

Кроме того, в Центре анализа и расследования кибератак высказали предположение о произошедшей утечке.

В мае сообщалось, что жители Казахстана с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных и отслеживать их в случае утечки.