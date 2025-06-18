Сколько денег от государства в месяц будет получать пострадавшая в ДТП с автобусом девочка

Глава Минтруда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах мажилиса рассказала, какую помощь получит девочка, лишившаяся ног в результате ДТП с автобусом в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы посетили, с мамой переговорили. Полностью по протезированию мы берем на себя все услуги по реабилитации. Вчера в СМИ тоже была информация, что прикрепление девочки было в Егиндыкольском районе, в районной поликлинике. Сейчас врачами будет разработана индивидуальная программа реабилитации. Сопровождение семьи будет за нашим министерством", - заявила Светлана Жакупова.

По словам главы Минтруда, выплаченные автопарком 19 млн тенге идут сейчас в возмещение причиненного ущерба.

"Пожизненно будет содержать государство и маму, и девочку. Ампутация ног - это будет первая группа инвалидности, более 100 тыс. тенге. И маме будет 78 тыс. тенге по уходу за ребенком. Кроме того, мама еще получает иные выплаты как многодетная семья", - заявила она.

Напомним, 2 июня в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. Позже в полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

На следующий день после ДТП стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. Позже выяснилось, что это девочка 8 лет.

Затем мы писали, что акимат совместно с частным спонсором передал семье девочки сертификат на квартиру в новом ЖК. Также ранее говорилось о страховых выплатах.

Также вице-министр труда и соцзащиты населения на брифинге в кабмине рассказала, какие пособия сможет получать девочка.

А 10 июня мама пострадавшей заявила, что через 4 месяца дочери можно будет ставить протезы.