300 казахстанцев не могут вылететь домой из ОАЭ: что говорят в МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве рассказал, что будет с казахстанцами, которые застряли в ОАЭ из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает NUR.KZ.

"В настоящее время в связи с отменой рейсов некоторых авиакомпаний из ОАЭ в Казахстан, временно затруднен вылет около 300 граждан РК. Большинство из них являются туристами.

На месте работают наши дипломаты. Ожидается, что в ближайшее время более половины граждан смогут вернуться на родину благодаря достигнутой договоренности с авиакомпаниями", - сказал Айбек Смадияров.

Он напомнил, что еще 14 июня было опубликовано обращение министерства туризма и спорта РК, в котором сообщается о введении запрета на полеты над, в переделах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля Сирии, Ирака, Иордании и Ливана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

"В обращении рекомендуется туристам внимательно следить за развитием обстановки и учитывать возможные риски при планировании поездок, особенно в ОАЭ и другие страны Персидского залива. Несмотря на предупреждение, самолеты из Казахстана по направлению в ОАЭ в эти два дня вылетали с полной загрузкой.

При поездке в страны Ближнего Востока просим еще раз внимательно взвесить все риски и принимать обдуманные решения. В случае необходимости возврат казахстанских туристов будет обеспечен совместно с фондом "Туристик Камкор" и авиакомпаниями", - заверил он.

На днях Минтуризма обратилось к казахстанцам по вопросу возвращения на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке. А несколько дней назад стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через Азербайджан.

Ранее авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке.

Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность.

А в Министерстве иностранных дел Туркменистана сообщили о том, что казахстанцам, покинувшим Иран, оказали гуманитарную помощь.

Сегодня в МИД Казахстана сообщили о том, что более 70 казахстанцев выехали из Израиля и Ирана. Также в ведомстве рассказали, будет ли проводиться эвакуация граждан РК.