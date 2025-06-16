Сильную жару свыше +40 градусов пообещали синоптики жителям Шымкента в ближайшие 7 дней

В ближайшие 7 дней в Шымкенте температура воздуха не опустится ниже +37 градусов, ожидается жара свыше +40 градусов. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

16 июня в Шымкенте днем воздух может прогреться до +40 градусов, скорость ветра составит 9,2 м/с. 17 июня максимальная температура достигнет +41 градуса, скорость ветра составит 5,9 м/с.

В среду, 18 июня, днем температура поднимется до +43 градусов, а скорость ветра составит 7,3 м/с. 19 июня в Шымкенте будет облачно, максимально температура поднимется до +41 градусов, скорость ветра будет равняться 8,7 м/с.

20 июня среднесуточная температура составит +29 градусов. Днем воздух прогреется до +37 градусов.

21 июня температура в среднем остановится на отметке +30 градусов. Максимальная температура составит +39 градусов. Прогнозируемая скорость ветра - 8,7 м/с.

22 июня воздух может прогреться до +37 градусов, скорость ветра составит 7,5 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что сегодня в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается сильная жара свыше +30 градусов тепла.

Напомним, накануне синоптики объявили штормовое предупреждение по Казахстану. В ряде регионов Казахстана ожидается экстремальная жара, местами воздух прогреется до 42 градусов. Наряду с этим прогнозируются грозы, шквальный ветер и высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на июнь текущего года. Отмечалось, что погода будет "разнообразной и неустойчивой".