Жара до +43 градусов: синоптики сделали прогноз погоды на июнь в Казахстане

Синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на июнь текущего года. Отмечается, что погода будет "разнообразной и неустойчивой", передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, погода в первом месяце лета ожидается разнообразной: атмосферной циркуляция будет способствовать развитию неустойчивых погодных условий, сопровождающихся чередованием более прохладных и жарких периодов, с дождями, в отдельные дни сильными с грозой, градом, шквалистым ветром. В отдельные дни ожидаются пыльные бури.

"В первой декаде июня на фоне повышенного температурного фона во всех регионах Казахстана прогнозируются частые кратковременные грозовые дожди. Лишь в отдельные дни при смене тропических воздушных масс более прохладным атлантическим воздухом будет спад жары", - прогнозируют специалисты.

В первой декаде на западе республике ожидается понижение температуры воздуха. В Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Костанайской областях, а также в области Ұлытау днем до +20...+30 градусов, но в конце декады вновь прогнозируется днем повышение температуры до +25...+32 градусов.

Жителей северных и центральных регионов спад жары ожидает уже к середине первой декады. Температура будет колебаться, в ночные часы от +10...+15 градусов, на крайнем севере до +15...+20, днем до +18...+25 градусов.

На востоке республики ночью будет в пределах +10...+15 градусов, на юге до +20-ти, днем +22...+30 градусов, на юге жарче - до +35 градусов. В конце первой декады, в начале второй декады июня станет более прохладно.

На юге и в Жамбылской области ожидается жаркий период даже в ночные часы, показатели термометров достигнут отметки +35...+43, однако уже к концу первой декады ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

На юго-востоке республики - в Алматинской области и в области Жетісу, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха. Во второй половине декады ожидается +25...+30 градусов.

Во второй и третьей декадах июня на западе, юге, юго-востоке страны в самые жаркие дни температура воздуха будет повышаться до +33...+40 градусов. В более прохладные дни понижаться до +22...+27 градусов.

В северной половине страны, в центре и на востоке ожидается колебание температуры воздуха, днем от +25...+38 градусов до +15...+27 градусов.

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в первые дни лета в Казахстане. До этого синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в последние дни весны, 29-31 мая.