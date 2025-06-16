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Сильная жара сменится дождями на этой неделе в Астане

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Люди с зонтами идут по улице
Женщина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На этой неделе жителей Астаны практически каждый день ждут дожди, температура опустится до +18 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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16 июня в Астане будет малооблачно, температура составит +24 градуса. Днем воздух может прогреться до +29 градусов.

17 июня температура составит около +27 градусов. Максимальная температура составит плюс +32 градуса. Скорость ветра составит до 4,8 м/с.

18 июня будет небольшой дождь. Средняя температура - +27 градусов. Днем температура поднимется до +34 градусов. Скорость ветра составит 11,7 м/с.

19 июня в Астане обещают небольшой дождь. Температура в среднем + 23 градуса. Максимально температура поднимется до +27 градусов.

20 июня будет небольшой дождь. Среднесуточная температура + 23 градуса. 21 июня будет небольшой дождь. Температура в среднем остановится на +20 градусов. Прогнозируемая скорость ветра - 13 метров в секунду.

22 июня будет небольшой дождь. Средняя температура составит +14 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что сегодня в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается сильная жара свыше +30 градусов тепла.

Напомним, накануне синоптики объявили штормовое предупреждение по Казахстану. В ряде регионов Казахстана ожидается экстремальная жара, местами воздух прогреется до 42 градусов. Наряду с этим прогнозируются грозы, шквальный ветер и высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на июнь текущего года. Отмечалось, что погода будет "разнообразной и неустойчивой".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255703-silnaya-zhara-smenitsya-dozhdyami-na-etoy-nedele-v-astane/

Автор: Самат Каримов

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Сильная жара сменится дождями на этой неделе в Астане