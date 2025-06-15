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Синоптики предупредили казахстанцев о сильной жаре и грозах

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Кот лежит на подоконнике
Иллюстративное фото: pixabay.com

В понедельник, 16 июня в ряде регионов Казахстана ожидается экстремальная жара, местами воздух прогреется до 42 градусов. Наряду с этим прогнозируются грозы, шквальный ветер и высокая пожарная опасность, передает NUR.KZ со ссылкой на Казгидромет.

По данным синоптиков, в области Жетісу днем в восточных и горных районах ожидается гроза. Порывы северо-западного ветра достигнут 15–20 метров в секунду. На севере, востоке и в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на севере ожидается сильный дождь. Ночью и днем возможны грозы, град и шквал. Ветер местами до 23 м/с. В регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай в ночные и дневные часы местами пройдут грозы, возможен град. Ожидаются порывы ветра до 23 м/с. Высокая и чрезвычайная пожароопасность прогнозируется на большей части области.

В Актюбинской области прогнозируется гроза на западе и севере. Ветер северо-западный, до 20 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 35-41 градусов. В регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке местами ожидается туман. В течение суток - грозы. На западе прогнозируется жара до 35 градусов. В регионе также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В области Ұлытау днем прогнозируется сильная жара до 39 градусов. По региону сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Костанайской области ожидаются грозы и град на западе, севере и востоке. Температура воздуха поднимется до 36 градусов. В регионе тоже сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области местами пройдут грозы. Порывы ветра достигнут 20 м/с. Температура в южных и северо-восточных районах поднимется до 38 градусов. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области днем ожидаются грозы на западе и востоке. На юге области - высокая пожарная опасность.

В Алматинской области в горных районах пройдут грозы. Ветер с переходом на северо-западный, до 15 м/с. Температура поднимется до 36 градусов. До 20 июня по области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах прогнозируются грозы и ветер до 20 м/с. Днем - жара до 38 градусов. В регионе сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области днем на юге и востоке - грозы, ночью - туман на севере и западе. Ветер северный, до 20 м/с. По области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области на западе - грозы, ночью и утром - туман. Ветер юго-восточный, до 20 м/с. В регионе сохраняется высокая пожароопасность.

В Атырауской области грозы ожидаются на севере, юге и востоке. Порывы ветра до 20 м/с. В центре и востоке области - чрезвычайная пожароопасность, на севере - высокая.

В Западно-Казахстанской области грозы прогнозируются на юге и востоке. В регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области днем ожидается сильная жара - до 42 градусов. Ветер юго-восточный, порывистый - до 20 м/с. В регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Шымкенте и Туркестане - аналогичная ситуация.

МЧС рекомендует жителям быть внимательными, соблюдать меры пожарной безопасности и следить за обновлениями прогноза погоды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255655-sinoptiki-predupredili-kazahstancev-o-silnoy-zhare-i-grozah/