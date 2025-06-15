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Сильная жара свыше +30 градусов ожидается во всех мегаполисах Казахстана в понедельник

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Люди идут по улице
Жаркая погода. Иллюстративное фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Сегодня, в понедельник, 16 июня, в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается сильная жара свыше +30 градусов тепла, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в Алматы будет облачно, температура воздуха составит +31...+ 33 градусов. Возможен небольшой дождь.

В Астане также будет облачно. Днем также ожидается небольшая жара. Температура воздуха составит +30 ...+32 градуса. И в Алматы, и в Астане будет небольшой ветер.

В Шымкенте днем ожидается сильная жара до +40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Напомним, накануне синоптики объявили штормовое предупреждение по Казахстану. В ряде регионов Казахстана ожидается экстремальная жара, местами воздух прогреется до 42 градусов. Наряду с этим прогнозируются грозы, шквальный ветер и высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на июнь текущего года. Отмечалось, что погода будет "разнообразной и неустойчивой".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255694-silnaya-zhara-svyshe-30-gradusov-ozhidaetsya-vo-vseh-megapolisah-kazahstana/