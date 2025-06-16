Жара +39 и дожди: какая погода ожидается в Алматы в третью неделю июня

Погода в Алматы с 16 по 22 июня будет нестабильной, жара будет сменяться дождями. Прогноз погоды на ближайшие 7 дней опубликован на портале OpenWeather.

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16 июня в Алматы будет небольшой дождь, температура составит +24 градуса. Днем воздух может прогреться до +37 градусов.

17 июня будет безоблачно, температура достигнет +28 градусов. Скорость ветра составит до 3,7 м/с. 18 июня днем температура поднимется до +36 градусов, скорость ветра составит 4 м/с.

19 июня средняя температура достигнет + 32 градусов. Максимально температура поднимется до плюс +39 градусов.

20 июня будет дождь, днем воздух прогреется до +37 градусов, а ночью похолодает до + 22 градусов. 21 июня также будет небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке в + 27 градусов.

22 июня, по прогнозам, будет небольшой дождь, воздух может прогреться до +33 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что сегодня в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается сильная жара свыше +30 градусов тепла.

Напомним, накануне синоптики объявили штормовое предупреждение по Казахстану. В ряде регионов Казахстана ожидается экстремальная жара, местами воздух прогреется до 42 градусов. Наряду с этим прогнозируются грозы, шквальный ветер и высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на июнь текущего года. Отмечалось, что погода будет "разнообразной и неустойчивой".