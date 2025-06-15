Сотни казахстанцев, застрявших в Дубае, доставлены домой: два самолета приземлились в Алматы (видео)

В Алматы благополучно приземлились два рейса авиакомпании FlyDubai с казахстанскими туристами на борту. Как сообщили в Комитете гражданской авиации, оба самолета совершили посадку сегодня утром, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

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Напомним, ранее сразу несколько авиакомпаний приостановили рейсы из Дубая и Абу-Даби в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Это затронуло и Казахстан: десятки туристов не смогли вовремя вылететь домой.

"Рейсы FlyDubai, приземлившиеся сегодня, осуществили облет вышеуказанной территории и доставили в страну 332 туриста, не вылетевших 13 июня, а также плановых пассажиров", - сообщается в Телеграм-канале КГА.

Отметим, ранее Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта РК был введен полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

"Все туристы, которые не смогли вылететь из Дубая 13 июня были размещены в отелях туроператорами -участниками КФ "Туристік Қамқор" при координации Министерства туризма и спорта РК, Министерства иностранных дел, посольства РК, их вылет будет прорабатывается, часть туристов прибыла ночными рейсами уже сегодня", - сообщили в КГА.

Накануне Министерство туризма и спорта опубликовало обращение к казахстанцам в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее о приостановлении полетов в страны СНГ, в том числе в Казахстан, заявила авиакомпания Flydubai. Причиной стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

Вслед за Flydubai эмиратская авиакомпания Air Arabia приостановила полеты в Казахстан и еще девять стран после удара Израиля по Ирану.

В свою очередь Авиационная администрация Казахстана запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран.

Между тем посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.

Добавим, Иран и Израиль этой ночью снова обменялись массированными ракетными ударами, в ходе которых впервые были применены гиперзвуковые ракеты. Под обстрел попали стратегические объекты в Тегеране и Хайфе. Есть десятки пострадавших, сообщается о погибших.