Дизентерия и стафилококк: в Минздраве озвучили пугающие итоги проверок школьных столовых Казахстана

В 65-ти школьных пищеблоках Мангистауской области из 66-ти выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

В Министерстве здравоохранения озвучили итоги массовой проверки школьных столовых в Мангистауской области.

"По итогам проверок 66 школьных пищеблоков, в 65 выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Наложено 57 штрафов на сумму более 18 млн тенге, выдано 60 предписаний, отстранены от работы 62 сотрудника, 1 материал передан в суд", - сказано в сообщении.

Основные причины нарушений - отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений, недокументированная или просроченная продукция, несоблюдение санитарного режима, отсутствие горячей воды, работа сотрудников без медосмотра и ежедневного контроля здоровья.

Кроме того, выявлены бактерионосители (дизентерия, стафилококк), ненадлежащая обработка посуды и инвентаря - в 7,2% смывов обнаружены кишечные бактерии.

"Итоги проверки вызывают вопросы качества организации школьного питания и недостаточного контроля со стороны местных исполнительных органов. Несмотря на прошлогодний опыт с массовым отравлением в Мунайлинском районе, где пострадали 459 учащихся школ, нарушения повторяются, что говорит о формальном подходе администраций школ и органов образования к вопросам безопасности детей", - отметила заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Роза Кожапова.

Также в ходе проверок был отмечен слабый контроль со стороны школьных бракеражных комиссий, допуск работников без медицинского осмотра, отсутствие квалифицированного персонала на объектах питания, что "влечет за собой повторные случаи групповых отравлений".

Массовые отравления в школах Мангистау

Напомним, в сентябре 2024 года в одной из школ села Бесшокы Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из местных жителей, учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Позже стало известно, что под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы, а двое школьников оказались в реанимации. У шести сотрудников столовой, где отравилась более 400 школьников, выявили стафилококк. Обнаружили и другие грубые нарушения.

В январе этого года уголовное дело по факту отравления детей в столовой школы села Бесшокы передали в суд. Работников осудили за поддельные санитарные документы.

В феврале очередное массовое отравление детей произошло в Мангистау - на этот раз пострадали воспитанники детского сада одного из сел региона. За помощью обратились 37 человек.

А в апреле этого года ученики общеобразовательной школы в селе Бейнеу поступили в больницу с признаками отравления. Сотрудники санэпиднадзора взяли пробы в школьной столовой. Проверка выявила наличие стафилококка у одного из обследованных работников.