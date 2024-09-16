Массовое отравление школьников в Мангистау: многочисленные нарушения выявили в столовой

В Мангистауской области у шести сотрудников столовой, где отравилась более 400 школьников, выявили стафилококк. Обнаружены и другие грубые нарушения, передает Lada.kz.

С 7 по 13 сентября в общеобразовательной школе №8, расположенной в жилом массиве Бесшокы Мунайлинского района, было зарегистрировано групповое пищевое отравление школьников.

Как сообщает пресс-служба Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, по данному факту специалисты Национального центра экспертизы провели внеплановую эпидемиологическую проверку.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения санитарных норм. Лабораторные исследования показали наличие патогенных бактерий в пробах готовых блюд, таких как картофельное пюре, куриные котлеты, соус и компот. Кроме того, в 20% смывов с кухонных поверхностей были обнаружены кишечные бактерии.

Также бактериологическое исследование персонала школьной столовой выявило стафилококк у шести сотрудников, включая одного медицинского работника и индивидуального предпринимателя.

Одна из работниц столовой, выполнявшая функции посудомойщицы и раздатчицы пищи, была признан носителем бактериальной дизентерии, тем самым заражала продукты питания.

Кроме того, выяснилось, что четверо сотрудников столовой прошли фиктивные медицинские осмотры, что стало причиной направления соответствующего обращения в прокуратуру и департамента полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарных норм, ведется досудебное расследование.

Эти нарушения стали причиной распространения кластерных бактериальных инфекционных заболеваний кишечника среди школьников.

Напомним, в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из местных жителей, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Изначально в управлении здравоохранения региона пояснили, что с 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика с болями в животе, повышением температуры тела. К обеду 7 сентября медицинская помощь понадобилась 58 детям.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.304 ч.1 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

Позже стало известно, что под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы, а двое школьников оказались в реанимации.