Массовое отравление школьников в Мангистау: у работника столовой нашли стафилококк

Проверка после массового отравления школьников в Мангистауской области выявила наличие стафилококка у одного из обследованных работников, сообщает Lada.kz.

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Мухтар Сербаев сообщил, что проверка работы пищеблока общеобразовательной школы Манашы в Бейнеу после массового отравления школьников выявила наличие стафилококка у одного из десяти обследованных работников. Также сообщается, что еще два человека вовремя не прошли обязательный медицинский осмотр.

По данным издания, лабораторные исследования показали наличие вредных организмов в шести пробах готовых блюд. Также среди нарушений указано нецелевое назначение складов хранения, например, на складе, предназначенном для овощей, были зерновые культуры.

Сообщается, что в девяти пробах смывов выявили наличие бактерий группы кишечной палочки. По данным проверяющих, в столовой вовремя не проводили влажную уборку, обнаружены трещины в стенах, что также является нарушением санитарных норм.

"Все материалы переданы в полицию, где примут решение об открытии досудебного расследования. Сейчас столовая закрыта, все дети учатся", - сказал Мухтар Сербаев.

3 апреля в Мангистауской области ученики общеобразовательной школы в селе Бейнеу поступили в больницу с признаками отравления. Сотрудники санэпиднадзора взяли пробы в школьной столовой.

Напомним, в сентябре 2024 года в одной из школ села Бесшокы Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из местных жителей, учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.304 ч.1 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

Позже стало известно, что под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы, а двое школьников оказались в реанимации. У шести сотрудников столовой, где отравилась более 400 школьников, выявили стафилококк. Обнаружили и другие грубые нарушения.

В январе этого года уголовное дело по факту отравления детей в столовой школы села Бесшокы передали в суд. Работников осудили за поддельные санитарные документы.

В феврале очередное массовое отравление детей произошло в Мангистау - на этот раз пострадали воспитанники детского сада одного из сел региона. За помощью обратились 37 человек.