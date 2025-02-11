Выявили после отравления: работников школьной столовой осудили за поддельные документы в Мангистау

Работники школьной столовой осуждены за поддельные санитарные документы - факт выявили после отравления учащихся, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Четыре работника школьной столовой Мунайлинским районным судом приговорены к штрафам за совершение уголовного правонарушения.

Как оказалось, осужденные работали в пищевом блоке средней школы №8 Мунайлинского района, используя поддельные санитарные документы.

Данный факт выявлен в ходе проверки по факту массового отравления учеников данной школы.

Приговоры суда вступили в законную силу.

Напомним, в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из местных жителей, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Изначально в управлении здравоохранения региона пояснили, что с 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика с болями в животе, повышением температуры тела. К обеду 7 сентября медицинская помощь понадобилась 58 детям.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.304 ч.1 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

Позже стало известно, что под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы, а двое школьников оказались в реанимации.

В сентябре прошлого года сообщалось, что у шести сотрудников столовой, где отравилась более 400 школьников, выявили стафилококк. Обнаружены и другие грубые нарушения.

В январе уголовное дело по факту отравления детей в столовой общеобразовательного учреждения села Бесшокы в Мангистауской области передали в суд.