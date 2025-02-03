Воспитанники детского сада отравились в Мангистау

Очередное массовое отравление детей произошло в Мангистау - на этот раз к медикам обратились воспитанники дошкольного учреждения одного из сел региона, передает Lada.kz.

Как сообщает региональное издание, в редакцию обратились жители города Жанаозен с информацией, что якобы 100 воспитанников дошкольного учреждения получили пищевое отравления и некоторые обратились в больницу.

В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области редакции информацию подтвердили, но только частично. По данным медиков, за помощью обратились лишь 37 человек.

"31 января в 20:13 в службу скорой помощи из села Кызылсай города Жанаозен поступил вызов от жителей, жалующихся на боль в животе. Все были осмотрены и проверены бригадой скорой помощи. Из 37 осмотренных человек четверо госпитализированы (1 взрослый, 3 детей). Остальные направлены домой на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении ведомства.

По данным издания, детский сад закрыли, а уполномоченные органы проводят проверку.

Напомним, в сентябре прошлого года в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из местных жителей, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Изначально в управлении здравоохранения региона пояснили, что с 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика с болями в животе, повышением температуры тела. К обеду 7 сентября медицинская помощь понадобилась 58 детям.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.304 ч.1 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

Позже стало известно, что под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы, а двое школьников оказались в реанимации.

В сентябре прошлого года сообщалось, что у шести сотрудников столовой, где отравилась более 400 школьников, выявили стафилококк. Обнаружены и другие грубые нарушения.

Недавно стало известно, что уголовное дело по факту отравления детей в столовой общеобразовательного учреждения села Бесшокы в Мангистауской области передали в суд.