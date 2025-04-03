Еще одно массовое отравление школьников произошло в Мангистау

В Мангистауской области ученики общеобразовательной школы в селе Бейнеу поступили в больницу с признаками отравления. Сотрудники санэпиднадзора взяли пробы в школьной столовой, передает Lada.kz.

По информации пресс-службы акимата Бейнеу, скорая помощь начала доставлять школьников в приемный покой Бейнеуской центральной районной больницы вечером 1 апреля. Поступило 11 детей в возрасте от 9 до 12 лет. Все они жаловались на тошноту, рвоту и слабость.

После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи детей отпустили домой, так как показаний к госпитализации не было. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает, они находятся на амбулаторном лечении.

В управлении здравоохранения региона сообщили, что у детей установлена функциональная дисфиксия - нарушение пищеварения после возможного употребления пищи.

"Специалистами управления санэпидконтроля Бейнеуского района проводится оперативное расследование с взятием проб продуктов питания на лабораторные исследования и проведением соответствующих санитарно-профилактических мероприятий", - рассказали в акимате Бейнеу.

Также в акимате отметили, что все школьники являются учениками 2, 3 и 5 классов общеобразовательной школы Манашы, расположенной в селе Бейнеу.

Напомним, в сентября 2024 года в одной из школ села Бесшокы Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из местных жителей, учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.304 ч.1 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

Позже стало известно, что под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы, а двое школьников оказались в реанимации.

У шести сотрудников столовой, где отравилась более 400 школьников, выявили стафилококк. Обнаружили и другие грубые нарушения.

В январе этого года уголовное дело по факту отравления детей в столовой школы села Бесшокы передали в суд. Работников осудили за поддельные санитарные документы.

В феврале очередное массовое отравление детей произошло в Мангистау - на этот раз пострадали воспитанники детского сада одного из сел региона. За помощью обратились 37 человек.