Массовое отравление школьников произошло в Мангистау

Массовое отравление детей произошло в одной из школ Мангистау. С жалобами обратились их родители. Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения региона, передает Lada.kz.

Один из родственников первоклассницы из села Бесшокы (бывший Мангистау-5) рассказал, что в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

"Моя сестренка вернулась со школы уставшая и сказала, что хочет спать. Проснувшись вечером, у нее началась тошнота и поднялась температура до 39,2 градусов. Мы доставили ее сами в больницу села Мангистау", - рассказал старший брат девочки.

Родные пострадавшей ученицы 1-го класса говорят, что в селе Бесшокы больница переполнена, образовалась очередь. Там, по их словам, находятся более 50 детей.

В медучреждении села Мангистау они наблюдали 35-40 школьников. Есть те, кто доставил своих детей в Мангистаускую областную детскую больницу, расположенную в 26 микрорайоне Актау.

В настоящее время пострадавшие продолжают поступать.

В управлении здравоохранения региона пояснили, что с вечера 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика школы №8 с болями в животе, повышением температуры тела.

По состоянию на 13.15 часов за медицинской помощью обратились 58 детей. В клинике получают лечение 26 пациентов, дома находятся под наблюдением 27 несовершеннолетних, в больнице - пятеро.

Для выяснения причин сложившейся ситуации было направлено уведомление в отдел санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области.

Напомним, в середине августа жители Карагандинской области стали сообщать о случаях отравления на зонах отдыха в Балхаше. В инфекционное отделение многопрофильной больницы города изначально поступило 14 человек.

Позже появилась информация, что лечение в стационаре получают уже 18 человек, всего за помощью обратилось 29 пострадавших.

А в июне 14 детей отравились на отдыхе в Бурабайском районе - они обратились в медучреждение с признаками отравления после завтрака в гостевом доме.