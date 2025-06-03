Эксперты бьют тревогу из-за агрессивной урбанизации Алматы: что может помочь городу

Специалисты бьют тревогу из-за роста населения Алматы - за последние 10 лет численность населения южной столицы выросла на 42,8%, передает портал Energyprom.

Как сообщает портал, за последние 10 лет доля городского населения в Казахстане выросла с 57,1% до 63,1%. По данным Бюро национальной статистики, на 1 мая 2025 года в Казахстане проживали 12,8 млн горожан и 7,5 млн сельчан.

Больше всего внутренних мигрантов принимают две столицы - Астана и Алматы.

"Так как Астана расстраивается более активно, процесс урбанизации для столицы еще не приносит таких негативных последствий, как для Алматы. В крупнейший мегаполис страны, во-первых, едет больше людей, чем в Астану. Во-вторых, город пока не способен предоставить должный уровень качества жизни, жилья, инфраструктуры для большого количества приезжих", - поясняют эксперты.

По данным издания, за последние 10 лет численность населения Алматы выросла на 42,8%. Если в 2014-м в мегаполисе жили 1,6 млн человек, то на начало 2025-го насчитывалось уже более 2,3 млн алматинцев. В будни реальная численность населения города может достигать и 3 млн человек, поскольку здесь работают и жители Алматинской области.

Общая численность населения в Алматинской агломерации уже превышает 3,8 млн человек, а к 2028 году эта цифра может вырасти до 4,5 млн, говорят эксперты.

"Нельзя сказать, что для Алматы это хорошая новость. Скорость роста численности населения так высока, что сам город не успевает настолько же быстро развивать свое пространство для новых жителей. Негативные последствия приводят как раз к агрессивной урбанизации, когда городская среда становится менее пригодной для жизни", - отмечают специалисты.

Рост населения мегаполиса может привести к износу инженерной и дорожной инфраструктуры, экологическому перегрузу из-за большого количества транспорта.

Еще одна серьезная проблема для такого интенсивного демографического разрастания города, по мнению экспертов, — несоответствие качественного прироста производительности труда.

"Для Алматы работа занятого населения во всем городе в 2024 году не стала более эффективной, чем в 2019-м. Аналогичной ситуация была и в 2020–2022 годах. Исключение составил разве что 2023-й, когда производительность труда в городе демонстрировала некоторый рост: на 3,7%", - пишут авторы материала.

При этом, как считают аналитики, дальнейший демографический рост Алматинской агломерации может быть оправданным только при условии повышения экономической эффективности.

"В этом большому тесному мегаполису способен помочь только еще один мегаполис. Именно для этих целей близ Алматы строится новый умный город Алатау, который сможет дать приезжающим не просто новое место жительства, но и комфортную городскую среду, и экономический рост", - считают эксперты.

Специалисты называют Алатау не только новой точкой роста Алматы, но и его стабилизатором рисков, и драйвером экономики.

Напомним, в конце прошлого года в Бюро нацстатистики назвали самый густонаселенный город Казахстана, им оказался Алматы. Тогда сообщалось, что в Алматы проживает 2,2 млн человек, в Астане - 1,5 млн человек, а в Шымкенте - 1,2 млн.

Тогда же аналитики сообщали о постепенном "старении" населения страны. Наибольший рост ожидаемой продолжительности жизни зафиксировали в Алматы, Астане, Шымкенте и двух областях.

А накануне стало известно, что в Казахстане выросла численность населения - на май 2025 года в стране проживает свыше 20,3 млн человек.

Добавим, еще в начале прошлого года Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В частности, речь шла о реорганизации Илийского района путем выделения из него села Жетыген. И село Жетыген переименовали в город Алатау.

После стало известно, что в состав города вошли 12 населенных пунктов, преобразованные в микрорайоны. Также утвержден Генеральный план Алатау, созданы территориальные органы центральных государственных органов. Общая площадь составляет 88 тыс. га с населением около 54 тыс. человек.

Ранее казахстанцам показали, как будет выглядеть новый город Алатау.