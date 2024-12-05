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Назван самый густонаселенный мегаполис Казахстана

Опубликовано:

Люди идут по улице в дождь
Дождь. Иллюстративное фото: pexels.com

В Бюро национальной статистики опубликовали данные по численности населения Казахстана. Так, по состоянию на 1 ноября, в стране проживают 20,2 млн человек, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт БНС.

По состоянию на 1 ноября 2024 года, в Казахстане проживают 20 243 981 человек. Из этого числа городское население составляют 12 727 404 человека, а сельское - 7 516 577 человек.

Самым густонаселенным городом оказался Алматы - 2 280 296 человек. В Астане живет 1 511 807 человек, в Шымкенте - 1 249 581.

Месяц назад численность населения в Казахстане достигала 20 223 218 человек. Если сравнивать с данными на 1 января, в стране стало почти на 190 тысяч человек больше.

Городское население составили 12 704 977 человек, сельское - 7 518 241 человек. При этом женщин в Казахстане было больше - 10 342 959, а мужчин - 9 880 259.

Между тем за 9 месяцев в Казахстане родились 278,7 тыс. детей, число умерших при этом составило 99,5 тыс. человек. Естественный прирост населения был на уровне 179,2 тыс. человек.

Наибольший уровень рождаемости был отмечен в Туркестанской (25,04 человек на 1000 населения), Мангистауской (24,84) областях и Шымкенте (23,68).

Самый высокий уровень смертности наблюдался в Северо-Казахстанской (11,52 на 1000 населения), Восточно-Казахстанской (11,32) и Костанайской областях (10,12). Это, как отмечают аналитики, связано с возрастной структурой населения этих областей.

Ранее аналитики сообщили о постепенном "старении" населения страны. Наибольший рост ожидаемой продолжительности жизни зафиксировали в Алматы, Астане, Шымкенте и двух областях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196618-nazvan-samyy-gustonaselennyy-megapolis-kazahstana/

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