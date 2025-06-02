Численность населения Казахстана снова выросла: появились новые данные

В Бюро национальной статистики озвучили новые данные по численности населения страны. Сейчас в Казахстане проживают более 20,3 млн человек, передает NUR.KZ.

Как сообщили в Бюро, на 1 мая в стране проживали более 20, 3 млн человек. За месяц снова достигнут прирост - на этот раз на 0,34%. Отмечается, что если сравнивать новые данные со статистикой на 1 января 2025 года, то численность выросла более чем на 69 тыс. человек.

Большинство жителей страны все еще выбирают города - в них проживают более 12,8 млн человек, в то время как в селах - более 7,9 млн человек.

Самыми населенными регионами страны по-прежнему являются Алматы (2,3 млн человек), Туркестанская область (более 2,1 млн), Астана (1,5 млн), Алматинская область (более 1,5 млн) Шымкент (1,2 млн).

Стремительно приближаются к лидерам Жамбылская область (1,2 млн), а также Карагандинская область (1,1 млн).

В начале марта сообщалось, что население Казахстана превысило 20,3 млн человек. А по состоянию на 1 января 2025 года в стране проживало 20 286 084 человека. И на 1 декабря 2024 года в стране также проживали более 20,2 млн человек.

Отметим, что численность населения Казахстана достигла 20 млн в ноябре 2023 года - по этому поводу к гражданам обращался глава государства.

А в октябре прошлого года также сообщалось, что женщин в нашей стране на порядок больше, чем мужчин.