До 19 млн штрафа грозит за кражу невест в Казахстане

Депутаты мажилиса приняли на заседании во втором чтении проект закона, которым вводится уголовная ответственность за кражу невест и сталкинг, передает корреспондент NUR.KZ.

Новеллы закона разъяснил депутат Абзал Куспан.

"Название статьи изменилось, и изменилось оно по существу. Поступило изначально предложение от коллег по краже невест, сейчас статья 125-1 называется "Принуждение к вступлению в брак". Потерпевшим может выступить как женщина, так и мужчина.

По части 1, когда под принуждением вступления в брак подразумевается угроза применения насилия, в этом случае наступает уголовная ответственность в виде штрафа до 2000 МРП (примерно 7 млн 864 тыс. тенге - прим. ред.), либо ограничения, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

По части 2 - если применяется сила, или если действие совершается в отношении несовершеннолетней, или в составе группы, то в этом случае наступает уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 5 тыс. МРП (примерно 19 млн 660 тыс. тенге - прим. ред.) или лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

По части 3, если эти деяния повлекли тяжкие последствия в виде гибели потерпевшей и т. д., то тогда наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет", - сказал он.

Ранее, по его словам, статья 125 содержала примечание, согласно которому, если похититель добровольно освободил потерпевшего, то он освобождался от уголовной ответственности. Этим проектом закона данное примечание исключено.

Грозит ответственность и тем, кто будет помогать похитителю.

"По статье 125-1 по части 2 подпадают в данном случае - в группе лиц, то есть все те случаи, которые вы описываете, они подпадают по части 2, и они вместе с похитителем понесут уголовное наказание - от 3 до 7 лет грозит за такое деяние", - сказал Абзал Куспан.

Уточнил спикер и содержание законопроекта по сталкингу.

"Предусмотрен штраф (за сталкинг - прим. ред.) и самое максимальное наказание - 50 суток ареста. Это относится к уголовным проступкам, а не преступлениям. Будут доказывать правоохранительные органы, жертве достаточно будет обратиться в органы внутренних дел с заявлением, и дальше расследование будут вести сотрудники полиции", - резюмировал депутат.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Алматинской области обряд "алып қашу" закончился смертельным ДТП, в котором погибла невеста. Информацию подтвердили в полиции Алматинской области.

А по предлагаемым нормам добавим, ранее 14 мая депутат Мурат Абенов рассказал, что депутаты поддержали в первом чтении поправку о введении наказания за принуждение к вступлению в брак в Казахстане - за "кражу невест" предлагается назначать до 7 лет лишения свободы.

Мурат Абенов надеется, что до конца года закон вступит в силу.

Мы уже писали, что депутат заявил о предложенной поправке в законодательство, согласно которой предлагается ввести уголовное наказание за кражу невест, еще в феврале этого года.

До этого в декабре Мурат Абенов также высказывался о необходимости ввести статью в Уголовный кодекс за кражу невест в Казахстане. Он отметил, что казахстанские певцы поют в своих песнях об этом как о норме.

В марте прошлого года депутат мажилиса Анас Баккожаев тоже высказывался о краже невест в Казахстане, рассказав о "позорной статистике" и сделав сравнение со странами Африки.

Об этом говорил и президент Токаев на заседании Национального курултая. Глава государства раскритиковал попытки отдельных людей внедрить в Казахстане элементы религиозного экстремизма и архаику.