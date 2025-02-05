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Лишение свободы за кражу невест предлагают ввести в Казахстане

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Похищение невесты
Похищенная невеста. Иллюстративное фото: Mordolff/Getty Images

В кулуарах мажилиса депутат Мурат Абенов заявил о предложенной поправке в законодательство, согласно которой предлагается ввести уголовное наказание за кражу невест, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я ввел поправку, дал предложение, сейчас оно находится на рассмотрении рабочей группы по оптимизации Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов.

Разные виды ответственности предусмотрели, в том числе и уголовную ответственность - лишение свободы, штрафы, общественные работы. Все в зависимости от ситуации. Если это совершено группой лиц, в отношении несовершеннолетней, если какой-то вред нанесен и т. д. Закон должен быть на стороне потерпевшей", - сообщил депутат.

Он добавил, что в качестве наказания за кражу невест предлагается лишение свободы от 3 до 5 лет в случае удержания девушки против ее воли, а также оказания психологического и физического давления.

Напомним, ранее в декабре Мурат Абенов уже высказывался о необходимости ввести статью в Уголовный кодекс за кражу невест в Казахстане. Он отметил, что казахстанские певцы поют в своих песнях об этом как о норме.

В марте прошлого года депутат мажилиса Анас Баккожаев тоже высказывался о краже невест в Казахстане, рассказав о "позорной статистике" и сделав сравнение со странами Африки.

Об этом говорил и президент Токаев на заседании Национального курултая. Глава государства раскритиковал попытки отдельных людей внедрить в Казахстане элементы религиозного экстремизма и архаику.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218083-lishenie-svobody-za-krazhu-nevest-predlagayut-vvesti-v-kazahstane/