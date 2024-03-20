"Позорная статистика": число украденных невест в Казахстане сравнили с одной из стран Африки

Сегодня депутат Анас Баккожаев на заседании мажилиса высказался о краже невест в Казахстане и рассказал о "позорной статистике" по этому вопросу, передает корреспондент NUR.KZ.

Анас Баккожаев отметил, что у казахов была такая традиция как кража невесты.

"Сейчас мы являемся цивилизованной развитой страной, однако когда мы смотрим на Википедии, то по краже невест по статистике Казахстан стоит на одном уровне вместе с Эфиопией. Где Эфиопия, где мы?

По краже невест, по факту если не соответствует и не такой процент, показатели, тогда может быть вы будете инициаторами, чтобы убрать из Википедии такую позорную статистику?" – задал он вопрос главе МВД Ержану Саденову.

В ответ министр назвал эту традицию старой.

"Это старая традиция – кража невесты. Этот вопрос обсуждался и на заседании комитета. На сегодняшний день не могу сказать, что это повально (наблюдается кража невест – прим. ред.), что большое количество таких фактов, но несколько фактов было, мы провели расследование.

Но сознание людей меняется, интернет пространство у нас активно, и вы на различных площадках озвучиваете, что это отголоски старого обычая. Похищение невесты приравнивается к похищению человека, пропаганду соответствующую введут, мы готовы рассмотреть этот вопрос. Но это не повальная статистика, не такая, не в таком большом количестве. Это единичные случаи. Но мы готовы рассмотреть", – заявил он.

Отметим, что в Казахстане периодически сообщается об украденных для женитьбы девушках.

Так в начале февраля в прокуратуре Шымкента рассказали о произошедшем похищении. О преступлении сообщила мать пострадавшей.

По информации стражей порядка парень приехал в Шымкент – рано утром наведался в медицинское учреждение, где девушка проходила преддипломную практику. В справочном бюро попросил вызвать ее, притворившись доставщиком заказа. Как только девушка вышла на улицу, насильно посадил ее в машину, которая сразу же двинулась с места и уехала.

Также было опубликовано видео с места преступления – на нем видно, как девушку тащили до машины и усадили в салон.

А летом прошлого года в соцсетях появилось видео, на котором, как указывается, якобы украденная в Туркестанской области невеста пишет расписку родным жениха, что претензий не имеет.

По этому вопросу делал отдельное заявление уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев. По его словам, в прошлом году омбудсмен инициировал внесение ряда поправок, в уголовное законодательство, в частности, введение отдельной статьи, а также исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса, предусматривающего освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы.

Между тем, сейчас статья 125 УК РК, а именно похищение человека, предусматривает минимальное наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет. Максимальное наказание за нарушение данной статьи – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.