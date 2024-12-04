Депутат предложил ввести отдельную статью в уголовный кодекс за кражу невест в Казахстане

На заседании мажилиса депутат сегодня высказался о кражах невест в Казахстане – он заявил, что об этом поют в песнях и снимают видео в TikTok, популяризируя преступление, пишет корреспондент NUR.KZ.

"На прошлой неделе я встречался со студентами в Астане, и там поднимали вопрос, почему у нас не поднимают в СМИ и со сцены важность соблюдения прав людей. Девушки показали ролик мне, где девушку украли. Там ее кто-то рядом уговаривает и требует, чтобы она написала, что по своей воле пришла. Но это же нарушение прав человека, а в TikTok это видео набирает популярность? И его все шутливо комментируют. Девушки говорят, что их права нарушают, никто не намерен их соблюдать", - заявил Мурат Абенов.

Также он добавил, что казахстанские певцы поют в своих песнях об этом как о норме.

"На национальном курултае президент говорил, что есть те, кто хотят представить это как традицию. Но он называет это мракобесием, действием, которое нельзя никак оправдывать. Он сказал, что в правовом обществе высшей ценностью должны стать права, честь и свободы человека. (…)

Из года в год растет число таких фактов: если 13 фактов было в 2023-м году, то только за 8 месяцев 2024-го года в Туркестанской области уже было 18 фактов. В Мангистау украли девушку, есть видео, по дороге она выпрыгнула из машины, нанесен вред ее здоровью, уголовное дело закрыли и теперь, по ее словам, у нее не у кого искать защиту.

Крадут, заставляют, уговорами, где силой 3-4 дня держат насильно, наносят непоправимый вред ее чести и достоинству, но никто за это не несет ответственность. (…) Я предлагаю ввести отдельную статью в Уголовном кодексе за кражу невест", - заявил Абенов.

Депутат Едил Жанбыршин заявил, что кража невест – это не смешно, это ломает судьбы девушек.

"Если не смог завоевать симпатию девушки, то что за парень? Что за манера, "упаковывать девушку с улицы" и заставлять стать женой. Разве это соответствует развитому государству. Нигде такого в развитых странах нет.

У меня трое дочерей – всех засватали, мы все такое любим. А это ужасное явление в нашем обществе. Надо уголовно это наказывать. Я не понимаю, почему госорганы против криминализации такого явления? Получается, они поддерживают такое. Это не смешно. Это не игрушка. Это нацбезопасность страны. Пора казахским парням задуматься. Защищайте наших девушек, а не совершайте насилия над ними. Тогда мы будем развитой страной", - заявил он.

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов предложил рассмотреть возможность введения такой нормы в проектах закона по УК и УПК РК, которые затем рассмотрят депутаты.

В августе в полиции Алматы прокомментировали информацию в Сети касательно кражи двух студенток в качестве невест. Сообщалось, что в итоге девушки от претензий отказались, а подозреваемых отпустили.

В марте этого года депутат мажилиса Анас Баккожаев тоже высказывался о краже невест в Казахстане, рассказав о "позорной статистике" и сделав сравнение со странами Африки.

Об этом говорил и президент Токаев на заседании Национального курултая. Глава государства раскритиковал попытки отдельных людей внедрить в Казахстане элементы религиозного экстремизма и архаику.