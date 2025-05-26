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Похищение невесты закончилось смертельной аварией в Алматинской области

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Девушка в белом свадебном платье
Невеста. Иллюстративное фото: toncd32 / Getty Images

В Сети появилась информация, что в Алматинской области обряд "алып қашу" закончился смертельным ДТП, в котором погибла невеста. Информацию подтвердили в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

Кадры с места аварии в Алматинской области опубликовал Telegram-канал "Криминальный Казахстан". ДТП произошло 24 мая около 18:00 часов на 36 км автодороги БАКАД.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области, по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля KIA допустил касательное столкновение с автомобилем Mercedes-Benz, в результате чего последний от инерционного удара опрокинулся.

"Вследствие ДТП один из пассажиров Mercedes-Benz скончался на месте, водитель и еще двое пассажиров с различными травмами были госпитализированы в больницу. Виновный водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания", - отметили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее замглавы МВД Игорь Лепеха прокомментировал планы депутатов ввести в Казахстане отдельную статью за кражу невест. Он не исключил возможность такого.

Депутат Мурат Абенов рассказал, что депутаты поддержали поправку о введении наказания за принуждение к вступлению в брак в Казахстане - за "кражу невест" предлагается назначать до 7 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2249064-pohishchenie-nevesty-zakonchilos-smertelnoy-avariey-v-almatinskoy-oblasti/