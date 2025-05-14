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До 7 лет лишения свободы за кражу невест хотят ввести в Казахстане

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Плачущая девушка на диване
Девушка плачет. Иллюстративное фото: Kannika Paison / Getty Images

Депутат Мурат Абенов в кулуарах мажилиса рассказал, к чему пришли его коллеги по норме о краже невест в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вчера проголосовали, депутаты поддержали поправку, не о "краже невест", а о принуждении к вступлению в брак - мы его (законопроект - прим. ред.) назвали правильно.

Мы рассматриваем все случаи. И там три позиции есть - по первой штраф, где более сложные случаи, несовершеннолетние, с применением силы - будет уголовная ответственность.

Вчера депутаты поддержали, теперь будет выходить на второе чтение - на следующей неделе, скорее всего", - сказал Мурат Абенов.

Он надеется, что до конца года закон вступит в силу.

"По штрафу - детали уточняются, но там будет серьезный штраф. У нас две версии было, примерно будем говорить - 100 или 50 МРП, а по серьезным фактам, где девушка до 18 лет, или где применена сила, или в группе лиц, там будет более серьезная ответственность, вплоть до уголовной - 5-7 лет лишения свободы.

Почему мы эту норму принимаем? За три года было 214 жалоб в полиции по принуждению к вступлению в брак, о похищении, из них только 10 дошло до суда.

И в половине случаев ничего не сделали, отпустили. Во всех 205 даже не рассматривали, закрыли уголовные дела. Хотя девушка доказывала, что ее похитили, что она выпрыгнула из машины, к ней применили силу, но ничего сделать не смогли", - пояснил мажилисмен.

Напомним, депутат Мурат Абенов заявил о предложенной поправке в законодательство, согласно которой предлагается ввести уголовное наказание за кражу невест, еще в феврале этого года.

Ранее в декабре Мурат Абенов уже высказывался о необходимости ввести статью в Уголовный кодекс за кражу невест в Казахстане. Он отметил, что казахстанские певцы поют в своих песнях об этом как о норме.

В марте прошлого года депутат мажилиса Анас Баккожаев тоже высказывался о краже невест в Казахстане, рассказав о "позорной статистике" и сделав сравнение со странами Африки.

Об этом говорил и президент Токаев на заседании Национального курултая. Глава государства раскритиковал попытки отдельных людей внедрить в Казахстане элементы религиозного экстремизма и архаику.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244891-do-7-let-lisheniya-svobody-za-krazhu-nevest-hotyat-vvesti-v-kazahstane/