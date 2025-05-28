Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в последние дни весны, 29-31 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, холодный антициклон продолжит оказывать свое влияние на восточную часть страны.

По этой причине в ночные часы в отдельных районах ожидаются заморозки до 3 градусов.

И даже жители юго-востока республики, как отметили специалисты метеослужбы, почувствуют дыхание антициклона - днем здесь ожидаются несвойственные для этого времени года +20...+25 градусов.

А на запад страны будут оказывать свое влияние теплые воздушные массы с районов Ирана, которые сохранят погоду без осадков, и обусловят повышение температуры воздуха до сильной жары +33...+38 градусов.

Стоит отметить, что заморозки сохраняются в некоторых регионах Казахстана на протяжении недели.

Ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение из-за обильных осадков и заморозков. А алматинцам прогнозировали сильное похолодание после жарких дней в середине месяца.