Дождь обещают в двух мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 28 мая, в Алматы обещают облачную погоду, а жителей Астаны и Шымкента предупреждают о дожде. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 20 градусов, а ночью опустится до 9 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 21 градуса, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра – 8,8 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 29 градусов, ночью опустятся до 13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,9 м/с.