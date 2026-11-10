Казахстанцев предупредили о непогоде 11 ноября

В ряде регионов Казахстана завтра, 11 ноября, ожидаются осадки, гололед, туман и порывистый ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Туман, гололед, дождь со снегом и сильный ветер прогнозируют синоптики в нескольких регионах Казахстана 11 ноября. РГП "Казгидромет" объявило штормовое предупреждение.

В Алматы, Қонаеве и отдельных районах Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау, а также в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы ожидаются дождь и снег, временами сильные осадки. Возможен туман, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Мангистауской, Атырауской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман. Такая же погода прогнозируется в Астане, Уральске, Павлодаре и Караганде.

В Актюбинской области днем на западе и севере пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, возможен гололед. Непогода затронет и Актобе.

В Карагандинской области осадки и гололед ожидаются ночью на востоке и юге, а днем - на западе, востоке и в центральной части региона. Ветер северо-восточный, на юге его порывы усилятся до 15-20 м/с. В областном центре ночью и утром будет туман.

В области Ұлытау дождь и снег прогнозируют на севере, востоке и юге. В Жезказгане также ожидаются осадки, а ночью и утром - туман. Днем на юге области порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.

В Туркестанской области туман ожидается на западе, севере, в горных и предгорных районах. В Шымкенте и Туркестане он будет временами. Скорость северо-западного ветра местами составит 15-20 м/с.

В области Жетiсу на юге, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидаются дождь и снег, а днем температура воздуха резко понизится до +6…+8 градусов.

В Кызылординской области на севере, востоке и в центре прогнозируют дождь со снегом, туман и гололед. В Кызылорде ожидаются аналогичные погодные условия. В регионе также сохраняется высокая пожарная опасность.

Непогода затронет и восток страны. В Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, снег и гололед, а на севере и в горных районах - сильные осадки. Порывы юго-западного ветра местами достигнут 15-20 м/с.

В области Абай также прогнозируют осадки и гололед. На юге, востоке и в центре они могут быть сильными. Ветер западный и северо-западный, с порывами до 15-20 м/с.

В Жамбылской области на севере, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе утром и днем ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром местами будет туман.

В Северо-Казахстанской области в это время он ожидается на западе и юге, а днем порывы юго-западного ветра в отдельных районах и Петропавловске достигнут 15-20 м/с.

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